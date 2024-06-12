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Нераспроданных электромобилей Tesla так много, что их видно из космоса

В прошлом квартале компания Илона Маска выпустила 433 371 электромобиль Tesla, однако из них продали лишь 386 810 штук. На производственных площадях осталось примерно 47 тысяч машин — более чем вдвое больше, чем год назад. Это самый большой дисбаланс в истории Tesla.

Заполненные новыми электромобилями Tesla парковки на заводе компании в Остине, штат Техас, май 2024 года / © SkyFi Проблема возникла из-за ряда факторов, среди которых — снижение спроса на полностью электрические транспортные средства и усиливающаяся конкуренция со стороны других компаний — производителей электромобилей. Инвесторы опасаются, что основной этап кризиса еще впереди, тогда как генеральный директор компании Илон Маск уверен: положение Tesla может изменить появление «роботакси». Tesla случайно показала интерьер «роботакси» В новом видеоролике, который компания Илона Маска опубликовала с целью побудить акционеров проголосовать за перенос регистрации Tesla в штат Техас, журналисты портала Electrek заметили ранее не пуб... naked-science.ru Закладка - 0 + 44 Скопировать ссылку Email Печать Twitter VK Facebook Telegram

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