  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
27 минут назад
Рейтинг: +176
Посты: 343

Нераспроданных электромобилей Tesla так много, что их видно из космоса

В прошлом квартале компания Илона Маска выпустила 433 371 электромобиль Tesla, однако из них продали лишь 386 810 штук. На производственных площадях осталось примерно 47 тысяч машин — более чем вдвое больше, чем год назад. Это самый большой дисбаланс в истории Tesla.

Сообщество
# Tesla
# космос
# спутники
# электромобили
Заполненные новыми электромобилями Tesla парковки на заводе компании в Остине, штат Техас, май 2024 года / © SkyFi
Заполненные новыми электромобилями Tesla парковки на заводе компании в Остине, штат Техас, май 2024 года / © SkyFi

Проблема возникла из-за ряда факторов, среди которых — снижение спроса на полностью электрические транспортные средства и усиливающаяся конкуренция со стороны других компаний — производителей электромобилей.

Инвесторы опасаются, что основной этап кризиса еще впереди, тогда как генеральный директор компании Илон Маск уверен: положение Tesla может изменить появление «роботакси». 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
12 Июн
Бесплатно
Дело техники: электротранспорт
Политехнический музей
Москва
Лекция
12 Июн
600
Латинская Америка: путешествия, жизнь и зоологические наблюдения
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
13 Июн
Бесплатно
Расы России
ВДНХ
Москва
Лекция
13 Июн
Бесплатно
3D-биопечать: от машин, которые создаем мы — до машин, которые будут создавать нас
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
13 Июн
Бесплатно
В контакте с питомцем
Московский зоопарк
Москва
Лекция
13 Июн
500
Искусство Персии эпохи Ахеменидов
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
13 Июн
600
Аутоиммунные заболевания и аллергии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Июн
Бесплатно
Смех — так ли он прост?
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
14 Июн
Бесплатно
Птицы парков Петербурга
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 14:04
Андрей

Гигантский ископаемый моллюск указал, что «эффект лилипута» после Великого вымирания закончился быстрее, чем считалось

Китайские палеонтологи обнаружили образцы самых больших моллюсков, живших после Великого вымирания. Их гигантский размер говорит о том, что брюхоногие интенсивнее и быстрее восстановились в росте после массовой гибели. До этого подобные свидетельства находили в ладинском ярусе, а сейчас в анизийском.

Палеонтология
# брюхоногие
# вымирание видов
# моллюск
# Пермское вымирание
# размер тела
# триас
# Триасовый период
Позавчера, 18:45
Александр Березин

Холодное межзвездное облако обдало ранних людей мощным потоком галактических лучей

Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.

Астрономия
# астрономия
# астрофизика
# космические лучи
# космос
7 часов назад
Александр Березин

NASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 году

Глава подразделения NASA по системам исследования Луны объяснила ранее неизвестное публике условие для высадки людей на спутнике Земли в сентябре 2026 года. Скептики оценили это заявление как стремление Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США переложить ответственность за срыв сроков лунной высадки на кого-то еще.

Космонавтика
# NASA
# Артемида III
# космос
# Луна
# США
Позавчера, 18:45
Александр Березин

Холодное межзвездное облако обдало ранних людей мощным потоком галактических лучей

Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.

Астрономия
# астрономия
# астрофизика
# космические лучи
# космос
Вчера, 14:04
Андрей

Гигантский ископаемый моллюск указал, что «эффект лилипута» после Великого вымирания закончился быстрее, чем считалось

Китайские палеонтологи обнаружили образцы самых больших моллюсков, живших после Великого вымирания. Их гигантский размер говорит о том, что брюхоногие интенсивнее и быстрее восстановились в росте после массовой гибели. До этого подобные свидетельства находили в ладинском ярусе, а сейчас в анизийском.

Палеонтология
# брюхоногие
# вымирание видов
# моллюск
# Пермское вымирание
# размер тела
# триас
# Триасовый период
8 июня
Михаил Орлов

Выход на сушу стоил позвоночным способности к регенерации

Переселение позвоночных из воды в наземно-воздушную среду жизни стало поворотным моментом в истории биосферы. Однако этот эволюционный скачок имел и серьезные побочные эффекты: он привел к потере способности восстанавливать потерянные части тела рептилиями, птицами и млекопитающими. В новой статье биологи рассмотрели генетические и эволюционные аспекты освоения суши и выяснили, что резкое ослабление регенерации стало своеобразной «расплатой» за адаптации животных к другой среде.

Биология
# зоология
# палеобиология
# позвоночные
# регенерация
# эволюция
15 мая
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ выяснили, какой иностранный язык полезнее для мозга

Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.

НИУ ВШЭ
# головной мозг
# иностранный язык
# когнитивные способности
# лингвистика
24 мая
Игорь Байдов

Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода

С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.

Астрономия
# землеподобные планеты
# красные карлики
# экзопаленты
27 мая
Андрей

Старые фотографии Восточной Антарктиды указали на утолщение некоторых ледников

Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.

Геология
# Антарктика
# Восточная Антарктида
# ледники
# таяние ледников
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. В сложных ситуациях майя приносили в жертву братьев-близнецов

    26 минут назад

  2. В молодой Вселенной оказалось неожиданно много спиральных галактик

    3 часа назад

  3. NASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 году

    7 часов назад

  4. Сужение зрачков указало на «утомленность» мозга

    Вчера, 20:03
Выбор редакции

Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?

9 июня

Последние комментарии

Иван Колупаев
7 секунд назад
1, это примерно как в самолете дать парашюты только пилотам и стюардессе а остальных пассажиров выкинуть на мороз.

NASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 годуNASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 году

1 2
38 минут назад
>система автоматического спасения невозможна Это кто сказал, вы? Ну так надо уточнять что это ваше личное мнение. Вполне возможна система

NASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 годуNASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 году

Гарри Гарриев
42 минуты назад
Александр, Но открывать несколько фронтов в разных точках мира, наживать себе новых и новых врагов, даже толком не справившись с предыдущими —

Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?

Alexey Vinogradov
1 час назад
иллюстрировать статью о раннетриасских брюхоногих картинкой с юрскими головоногими такое себе ))

Гигантский ископаемый моллюск указал, что «эффект лилипута» после Великого вымирания закончился быстрее, чем считалосьГигантский ископаемый моллюск указал, что «эффект лилипута» после Великого вымирания закончился быстрее, чем считалось

Лана Пренципал
3 часа назад
Да, видимо, дело в этом

NASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 годуNASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 году

Иван Колупаев
3 часа назад
Лана, могут тогда возникнуть вопросы зачем нужно наса и куда девались деньги.

NASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 годуNASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 году

Лана Пренципал
4 часа назад
Космодром. Идет подготовка к первому запуску новой ракеты. В центре управления сидят представители разных организаций, принимавших участие в

NASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 годуNASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 году

Лана Пренципал
4 часа назад
Поднять на мкс уже доступными средствами, оттуда далее - старшип

NASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 годуNASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 году

Иван Колупаев
4 часа назад
А гомосексуалистов разве не будет? 😯 Это на "полет для высадки афроамериканца и женщины на Луне" (с) Березин И какой именно анекдот про молодых

NASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 годуNASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 году

Александр Березин
5 часов назад
Лана, НАСА против любой отправки людей в космос на корабле без системы автоматического спасения, которая на Старшипе, в силу его размеров, так же

NASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 годуNASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 году

Иван Колупаев
5 часов назад
Божечки мои еще один аксакал 😁 Так вот Саша вас немножко память подводит. Запрет пусков который вы тут славите существует лишь в вашем

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Марина Круглова
6 часов назад
Андрей, да, это всё фигня. Давайте побольше заводов строить и больше химических отходов в воду выливать, которые тысячелетиями не разлагаются.

Ученые нашли новые факторы триасового вымиранияУченые нашли новые факторы триасового вымирания

Лана Пренципал
6 часов назад
Зачем им СЛС с Орионом не очень понятно. Летели бы на Старшипе туда и обратно. Ясно же, что это транспорт будущего, а не слс и прочие ангары и арианы.

NASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 годуNASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 году

Александр Березин
8 часов назад
Александр, не будут, потому что радиация после ядерного взрыва убывает по правилу 7 на 10. Т.е. через год в эпицентре ядерного взрыва уже полностью

Астронавты-любители перенесли космический полет не хуже профессионаловАстронавты-любители перенесли космический полет не хуже профессионалов

Александр Некрасов
9 часов назад
Иван, Вы тоже застали самый конец позора Боинга. Начало позора - это история Морского Старта. И да причина появления Маска - это запрет пуска

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Александр Березин
9 часов назад
Александр, "Маск - это Роскосмос 21 века" Я надеюсь, эта мысль утешит вас в моменты посадки Старшипа на Луну и Марс.

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Александр Некрасов
9 часов назад
Александр, >То был бы провал То, что Вы, как все снежинки, ленивы и не любопытны, это не удивляет. На Вас и зарабатывают. Вы не понимаете про что я

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

ulogin_facebook_10212809050330562
10 часов назад
Олег! Ну сколько можно мусолить эту бессмысленную затею? Космический лифт также бесполезен для полётов в космос как суборбитальные ракеты.

Японская компания планирует начать строительство космического лифта в 2050 годуЯпонская компания планирует начать строительство космического лифта в 2050 году

Александр Березин
10 часов назад
Гарри, "Александр, любопытно. То есть, "виноваты исключительно генералы"?" Вы опять у меня прочитали то, чего у меня нет. Если же прочитать

Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?

Вадим Николаев
10 часов назад
проверил.. действительно ChatGPT ошибается.. но если сказать ему, что ответ неверный, то он посчитает правильно... вообще эта система ОЧЕНЬ тупа и

Простой логический вопрос поставил в тупик даже самый продвинутый ИИПростой логический вопрос поставил в тупик даже самый продвинутый ИИ

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно