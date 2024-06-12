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Астронавты провели экскурсию по космическому кораблю Starliner

Американские астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс провели видеоэкскурсию по космическому кораблю Starliner компании Boeing, который сейчас пристыкован к МКС.

Суни Уильямс показывает панель управления Starliner / © NASA

Starliner, запуск которого откладывали множество раз из-за различных технических проблем, состыковался с МКС 6 июня 2024 года, в 20:33 по московскому времени, несмотря на отказ двигателей ориентации.

© VideoFromSpace

Уилмор и Уильямс останутся на борту МКС как минимум до 18 июня, то есть на пять дней дольше, чем планировали изначально. Дополнительное время позволит инженерам провести проверку всех систем Starliner.