Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

ESA объявило дату дебютного полета Ariane 6

Генеральный директор Европейского космического агентства (ESA) Йозеф Ашбахер на авиасалоне ILA в Берлине объявил, что дебютный полет новейшей ракеты Ariane 6 запланирован на 9 июля. Однако в середине июня дату уточнят после стендовых испытаний носителя.

Генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер (справа) сообщает дату дебютного полета Ariane 6 / © ESA / M. Polo

Запуск будет в основном демонстрационным, с несколькими кубсатами, размещенными на них полезными грузами и возвращаемыми капсулами.

Ariane 6 имеет решающее значение для усилий Европы по созданию собственных ракет-носителей. Если первый запуск окажется успешным, второй состоится до конца года, после чего европейцы планируют проводить примерно до 10 пусков в год. Для сравнения, в мае 2024 года SpaceX осуществила 14 запусков своей ракеты Falcon 9.

Ранее Ашбахер рассказал изданию IFLScience о будущем тяжелой Ariane 6.