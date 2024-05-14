Глава ESA рассказал о будущих миссиях ракеты Ariane 6

Тяжелая ракета-носитель Ariane 6 в космосе, впечатление художника / © ESA / D. Ducros

Ракета-носитель Ariane 6 станет преемником Ariane 5, которая была основной ракетой ESA с 1996 по 2023 год. Несмотря на то, что новая ракета выше своей предшественницы, она значительно легче, и, по словам Ашбахера, затраты на запуск в космос ракеты Ariane 6 будут в два раза ниже, чем у Ariane 5. При этом руководитель ESA отмечает, что Ariane 6 не многоразовая, как Falcon 9 и Falcon Heavy компании SpaceX. Но преимущество Ariane 6 заключается в грузоподъемности. Ракета-носитель сможет вывести больше полезной нагрузки в космос, чем Falcon Heavy. Ракета Ariane 6 разрабатывается в двух вариантах исполнения: с двумя и с четырьмя ускорителями.

Согласно планам Европейского космического агентства, Ariane 6 сможет отправить в космос несколько научных миссий, среди них обсерватория PLATO (поиск экзопланет, запуск должен состоятся в 2026 году), обсерватория ARIEL (изучение атмосферы примерно 1000 известных экзопланет), миссия Comet Interceptor (будет ожидать появления новой межзвездной кометы), миссия LISA (первый детектор гравитационных волн в космосе) и телескоп ATHENA (преемник современных рентгеновских обсерваторий).