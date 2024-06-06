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У корабля Starliner, летящего к МКС, обнаружили утечки гелия
После успешного запуска корабля Starliner с астронавтами Барри Уилмором и Сунитой Уильямс к Международной космической станции NASA сообщило, что на борту выявили новые утечки гелия.
Одну утечку из коллектора Port Helium 2 обнаружили еще перед запуском и признали приемлемой. Однако уже во время полета выявили еще две утечки в коллекторах Top Helium 1 и Port Helium 1.
Экипаж закрыл два гелиевых коллектора и перенастроил двигательную установку, чтобы сохранить контроль ориентации Starliner. Сейчас специалисты компании Boeing пытаются решить проблему.
Гелий обеспечивает давление в двигательной системе служебного модуля, которая нужна для маневрирования и включения двигателей для схода корабля с орбиты перед возвращением на Землю.
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