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У корабля Starliner, летящего к МКС, обнаружили утечки гелия

После успешного запуска корабля Starliner с астронавтами Барри Уилмором и Сунитой Уильямс к Международной космической станции NASA сообщило, что на борту выявили новые утечки гелия.

Starliner летит к МКС, иллюстрация художника / © ULA

Одну утечку из коллектора Port Helium 2 обнаружили еще перед запуском и признали приемлемой. Однако уже во время полета выявили еще две утечки в коллекторах Top Helium 1 и Port Helium 1.

Экипаж закрыл два гелиевых коллектора и перенастроил двигательную установку, чтобы сохранить контроль ориентации Starliner. Сейчас специалисты компании Boeing пытаются решить проблему.

Гелий обеспечивает давление в двигательной системе служебного модуля, которая нужна для маневрирования и включения двигателей для схода корабля с орбиты перед возвращением на Землю.