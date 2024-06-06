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Олег Гончар
Олег Гончар
4 часа назад
Рейтинг: +587
Посты: 1494

У корабля Starliner, летящего к МКС, обнаружили утечки гелия

После успешного запуска корабля Starliner с астронавтами Барри Уилмором и Сунитой Уильямс к Международной космической станции NASA сообщило, что на борту выявили новые утечки гелия.

Сообщество
# Boeing
# Starliner
# космос
Starliner летит к МКС, иллюстрация художника / © ULA
Starliner летит к МКС, иллюстрация художника / © ULA

Одну утечку из коллектора Port Helium 2 обнаружили еще перед запуском и признали приемлемой. Однако уже во время полета выявили еще две утечки в коллекторах Top Helium 1 и Port Helium 1.

Экипаж закрыл два гелиевых коллектора и перенастроил двигательную установку, чтобы сохранить контроль ориентации Starliner. Сейчас специалисты компании Boeing пытаются решить проблему.

Гелий обеспечивает давление в двигательной системе служебного модуля, которая нужна для маневрирования и включения двигателей для схода корабля с орбиты перед возвращением на Землю.

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Комментарии

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2 Комментария

Иван Колупаев
Иван Колупаев
3 часа назад
-
0
+
Второй батут оказался немного дырявый 😉 Ну может Николай Цыгикало нам прокомментирует насколько это серьезно. Возможен ли отказ двигателей если все будет совсем плохо или это безобидная неисправность которая лишь создает некоторую суету?
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-
0
+
Алексей
Алексей
3 часа назад
-
1
+
Звучит тревожно
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