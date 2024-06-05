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Воссоздано лицо единственного фараона, погибшего в бою

Бразильский исследователь и 3D-дизайнер Сисеро Мораис, специализирующийся на компьютерной реконструкции внешности древних людей, воссоздал портрет фараона Секененра Тао II, который погиб в бою с гиксосами 3500 лет назад.

Реконструкция внешности фараона Секененра Тао II, который погиб в бою с гиксосами 3500 лет назад / © Cicero Moraes

Как сообщает издание Daily mail, археологи изучили мумию фараона Секененра Тао II, который правил примерно в 1569-1554 годах до н. э., и предоставили данные Сисеро Мораису, который воссоздал облик древнего мужчины.

Реконструкция внешности фараона Секененра Тао II, который погиб в бою с гиксосами 3500 лет назад / © Cicero Moraes

Предполагается, что Секененр Тао II погиб в бою в возрасте сорока лет от одного или нескольких ударов топором по голове.

Реконструкция ударов топорами, которые были нанесены фараону / © Cicero Moraes

Посмертное изображение Секененра Тао II / © Cicero Moraes