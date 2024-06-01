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Появилось первое фото посадочной платформы для ракеты New Glenn компании Blue Origin
Посадочную платформу для первой ступени ракеты New Glenn, которая получила название Landing Platform Vessel 1 (LPV1), сфотографировал местный житель, когда судно проходило через Стамбул. Его перегоняли со строительной верфи из Румынии во Францию для дополнительного оборудования.
Размеры платформы, по данным пользователя социальной сети Х Гэва Корнуэлла (Gav Cornwell), составляют: 115,9 x 45,7 x 6,7 метра. Для сравнения, размеры платформы SpaceX, на которую садятся первые ступени ракет Falcon 9, — 91 x 52 x 6 метров.
Тяжелый орбитальный носитель New Glenn компании Blue Origin, по предварительной информации, должен совершить первый полет 29 сентября 2024 года. Тогда же задействуют платформу LPV1 — для посадки первой ступени.
Биологи обнаружили на острове в Красном море древние живые организмы, которые обитали на Земле более трех миллиардов лет назад. Исследователи проанализировали возраст находки и изучили бактерии, которые ее населяют. Ранее на побережьях Ближнего Востока не находили ничего подобного.
Китайское национальное космическое управление высадило на земной спутник аппарат, который сможет забрать оттуда до двух килограмм грунта и доставить их на Землю. Ранее ни пилотируемые, ни беспилотные миссии не доставляли грунт из этой части Луны.
Даже без повторного использования воды человечество может развернуть довольно серьезную базу на южном полюсе Луны, показало новое исследование. Правда, у этого решения будут достаточно серьезные последствия. Более того, наиболее вероятный путь развития лунных баз вообще не обязательно потребует серьезного потребления воды на естественном спутнике Земли.
Биологи обнаружили на острове в Красном море древние живые организмы, которые обитали на Земле более трех миллиардов лет назад. Исследователи проанализировали возраст находки и изучили бактерии, которые ее населяют. Ранее на побережьях Ближнего Востока не находили ничего подобного.
Астрономы уже предлагали планеты у оранжевых карликов на роль «суперобитаемых», то есть подходящих для жизни больше Земли. Однако это делали исходя из теоретических соображений об их климате, без эмпирических данных. Новая работа экспериментально показала еще одно, достаточно неожиданное преимущество звезд этого типа перед Солнцем.
Китайское национальное космическое управление высадило на земной спутник аппарат, который сможет забрать оттуда до двух килограмм грунта и доставить их на Землю. Ранее ни пилотируемые, ни беспилотные миссии не доставляли грунт из этой части Луны.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.
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