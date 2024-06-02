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Южная Корея запланировала первую миссию на Марс

Недавно созданное Корейское аэрокосмическое управление (KASA) официально начало работу на этой неделе и поделилось первыми планами по покорению космического пространства. Они довольно амбициозны.

Южнокорейская ракета-носитель Nuri / © Yeni Şafak

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель 30 мая сообщил, что Корейское аэрокосмическое управление будет курировать проекты по отправке миссий на Луну к 2032 году и на Марс к 2045 году.

Напомним, что в 2022-м Южная Корея запустила свой первый лунный орбитальный аппарат «Данури» на ракете Falcon компании SpaceX.

В прошлом году после двух неудачных попыток страна смогла осуществить запуск собственной ракеты «Нури», которая вывела корейские спутники на околоземную орбиту.

Сейчас KASA готовится к четвертому запуску «Нури». Он должен состояться во второй половине 2025 года.