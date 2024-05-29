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Экологи сфотографировали одного из самых редких китов в мире

Во время исследований у побережья округа Марин в Калифорнии экологи заметили недалеко от своего судна японского гладкого кита. Этих животных в мире осталось около 30 особей.

Японский гладкий кит / © NOAA / ACCESS / PointBlue / Dru Devlin / TNS / TNS

Несмотря на плохую видимость и высокие волны кита все же удалось рассмотреть. Он появился прямо перед исследовательским кораблем, поэтому экологи смогли почти 20 минут наблюдать животное. Они сделали снимки и видеозаписи, по котором специалисты из Национального управления океанических и атмосферных исследования США (NOAA) смогли официально подтвердить, что экологи видели японского гладкого кита.

© ABC7 News Bay Area

Как и другие виды китов, японский гладкий кит был почти полностью истреблен в результате коммерческого китобойного промысла в 1800-х годах.