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Создан первый электромобиль с кузовом из стекловолокна и деревянным рулем

Компания AZULIK Mobility представила прототип «безвредного» для окружающей среды электромобиля, который построили из стекловолокна, акрила, керамики и древесины.

Прототип электромобиля EK / © AZULIK Mobility

Новый электромобиль EK настолько футуристичный, что даже не имеет дверей. Он оснащен двигателем мощностью 2200 ватт, максимальная скорость составляет 40 километров в час, а на одной зарядке EK может проехать до 100 километров.

Внутри салона могут с комфортом разместиться водитель и два пассажира.

Рендер электромобиля EK / © AZULIK Mobility

Рендер электромобиля EK / © AZULIK Mobility

Деревянный руль электромобиля EK / © AZULIK Mobility

Рендер электромобиля EK / © AZULIK Mobility