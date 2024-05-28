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Китайская компания планирует обогнать Starlink по количеству спутников
Шанхайская компания Lanjian Hongqing Technology, также известная как Hongqing Technology, подала в Международный союз электросвязи (ITU) информацию о планах по созданию созвездия спутников «Хунху-3» (Honghu-3), в рамках которого на околоземной орбите будет размещено 10 000 спутников.
Документ, поданный Hongqing Technology, уведомляет ITU и государства-члены организации о намерении создать новую спутниковую группировку и дает им время оценить потенциальные проблемы и помехи существующим или планируемым спутниковым системам.
Созвездие «Хунху-3» станет уже третьей группой спутников, состоящей из более чем 10 000 аппаратов, запланированной китайскими организациями.
Для сравнения, в настоящее время Starlink компании SpaceX — крупнейшая действующая группировка спутников, в которую входят более 6000 аппаратов. Hongqing Technology и другие китайские фирмы в ближайшие годы планируют догнать и, возможно, перегнать компанию Илона Маска по количеству спутников.
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Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
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