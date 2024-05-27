Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Астроном-любитель открыл пять новых галактик

Итальянский астроном-любитель Джузеппе Донатиелло (Giuseppe Donatiello) обнаружил пять карликовых галактик, которые были названы в его честь.

Карликовые галактики, которые открыл астроном-любитель Джузеппе Донатиелло / © DECam / CTIO / NOIRLab / NSF / AURA, G. Donatiello

Пять новых карликовых галактик — Донатиелло V, Донатиелло VI, Донатиелло VII, Донатиелло VIII и Донатиелло IX было довольно сложно обнаружить, так как они представляют объекты с очень низкой светимостью и находятся в среднем на расстоянии 11,5 миллионов световых лет от Земли.

«Все началось с первого открытия в 2016 году, когда на своих астрофотографиях я нашел галактику, которую сегодня называют Донатиелло I. Это было очень необычно, что новая галактика получила мое имя, и [событие] стало для меня большой радостью», — сказал Донатиелло в интервью порталу Space.com.

Возможно, Джузеппе Донатиелло — первый и единственный астроном-любитель, в честь которого названы галактики.