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Впервые за полгода NASA получило от зонда «Вояджер-1» научные данные

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США 19 мая, впервые с ноября прошлого года, получили данные от двух из четырех рабочих научных инструментов космического аппарата «Вояджер-1» (Voyager 1).

Зонд «Вояджер-1», взгляд художника / © NASA / JPL-Caltech

Нормальная работа запущенного 46 лет назад зонда прервалась в 2023 году, когда «Вояджер-1» начал передавать на Землю повторяющийся шаблон из единиц и нулей.

Инженеры долго разбирались в проблеме, поскольку аппарат находится на расстоянии более 24 миллиардов километров от нашей планеты: потребовалось свыше 22 с половиной часов, чтобы сообщение с Земли достигло зонда, и столько же времени, чтобы его ответ вернулся в Центр управления полетами. Специалисты установили, что примерно 3% рабочей памяти «Вояджер-1» повреждено, однако им удалось переписать программное обеспечение зонда, чтобы избежать использования поврежденной памяти.

В апреле «Вояджер-1» прислал точные данные о состоянии бортовых инженерных систем, а в ответ на запрос, отправленный 17 мая, космический аппарат направил на Землю данные, полученные от магнитометра и инструмента для исследований плазменной среды. Два оставшихся действующих научных прибора зонда в ближайшее время пройдут калибровку и, как планируют инженеры, вернутся к полноценной научной работе.