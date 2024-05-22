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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
20 минут назад
Рейтинг: +383
Посты: 700

SpaceX сделала первый видеозвонок на смартфон через спутники Starlink

Компания Илона Маска опубликовала в социальной сети Х видеоролик, в котором показала, как сотрудники SpaceX общаются друг с другом по видеосвязи с помощью обычных смартфонов и через спутники Starlink.

Сообщество
# Starlink
# космос
# связь
# спутники
# технологии
Спутник Starlink на околоземной орбите / © SpaceX
Спутник Starlink на околоземной орбите / © SpaceX

Ролик наглядно продемонстрировал, как спутники Starlink с поддержкой сотовой связи (Direct to Cell) могут осуществлять функции видеозвонков между смартфонами без какой-либо модификации. 

© SpaceX

SpaceX планирует запустить спутниковый сотовый сервис Starlink до конца 2024 года для клиентов мобильного оператора T-Mobile в США.

По состоянию на 21 мая 2024 года число пользователей Starlink превысило три миллиона человек почти в 100 странах.

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