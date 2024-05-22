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Автопилот Tesla не заметил движущийся поезд и чуть не убил водителя
Водитель электромобиля Tesla Model 3 американец Крейг Доти сумел избежать столкновения с движущимся поездом в последнюю секунду перехватив управление транспортным средством, которым управлял автопилот системы FSD (Full Self-Driving).
На кадрах с видеорегистратора электромобиля видно, как Tesla движется в густом тумане приближаясь к железнодорожному переезду. Однако автопилот не замечает приближающегося поезда и продолжает движение не снижая скорости, пока водитель в последний момент не берет на себя управление электромобилем с целью уклониться от столкновения с локомотивом и сворачивает в сторону врезавшись в столб.
Как утверждает Крейг, это уже второй подобный случай, когда автопилот Tesla не увидел поезда.
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