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Автопилот Tesla не заметил движущийся поезд и чуть не убил водителя

Tesla Model 3 Крейга Доти после столкновения со столбом / © Artem Russakovskii / Х

На кадрах с видеорегистратора электромобиля видно, как Tesla движется в густом тумане приближаясь к железнодорожному переезду. Однако автопилот не замечает приближающегося поезда и продолжает движение не снижая скорости, пока водитель в последний момент не берет на себя управление электромобилем с целью уклониться от столкновения с локомотивом и сворачивает в сторону врезавшись в столб.

© Artem Russakovskii / Х

Как утверждает Крейг, это уже второй подобный случай, когда автопилот Tesla не увидел поезда.

По данным статистики, за последние пять лет из-за ошибок автопилота Tesla случилось 736 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 17 человек.