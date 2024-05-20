Астронавты NASA испытали недоделанные скафандры для Луны

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало занимательные фотографии, на которых астронавты Кейт Рубинс и Андре Дуглас выполняют задания в пустыне Аризоны, наполовину облаченные в космическое снаряжение.

Астронавты Кейт Рубинс и Андре Дуглас толкают тележку, нагруженную инвентарем и инструментами / © NASA

В сообщение NASA не совсем объясняется эксцентричный дизайн неполного скафандра, но уточняется, что костюмы на астронавтах — макеты. Если читать между строк, то создается впечатление, что агентство репетирует один из этапов миссии «Артемида III», которая призвана отправить астронавтов на поверхность Луны через несколько лет, однако скафандры для нее еще не готовы.

Астронавт Кейт Рубинс собирает образцы грунта во время симуляции лунной прогулки / © NASA

Астронавт Андре Дуглас собирает образцы грунта / © NASA