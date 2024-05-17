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«Мох» и «дождь»: видео с поверхности Солнца от зонда Solar Orbiter

Долго смотреть на Солнце не всегда опасно. Европейское космическое агентство (European Space Agency, ESA) опубликовало видео, на котором можно наблюдать, что происходит на поверхности звезды. Нам оно показалось завораживающим. Делимся с вами.

Зонд Solar Orbiter © trashbox.ru

Серия мощных вспышек на Солнце обеспокоила и ученых, и метеозависимых людей: как-то слишком сильно наша звезда активизировалась. Но кроме масштабных взрывных процессов на солнечной поверхности наблюдают и другие явления.

© European Space Agency, ESA

В ролике хорошо видно так называемый корональный «мох» — газовые завихрения. Можно наблюдать и спикулы. Это столбы из газа, которые выстраиваются по линиям магнитного поля.

«Небольшой» выброс плазмы тоже есть на видео. На самом деле объем выброшенного материала превышает размер Земли.

Зато потом сгустки плазмы падают обратно на поверхность звезды, и получается эффектный «солнечный дождь».