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«Джеймс Уэбб» получил изображение плотно сгруппированных звезд

Астрономы, работающие с космической обсерваторией «Джеймс Уэбб» (JWST), показали новое изображение шарового скопления NGC 6440. В нем насчитывается от сотен тысяч до миллиона звезд.

Шаровое скопление NGC 6440 / © ESA / Webb, NASA & CSA, P. Freire

NGC 6440 расположено на расстоянии 28 тысяч световых лет от Земли, по направлению к созвездию Стрелец. Как и все шаровые скопления, оно представляет собой образование сферической формы, состоящее из плотно сгруппированных звезд, связанных гравитацией.

Полученные астрономами данные говорят о том, что звезды в NGC 6440 богаты гелием и кислородом. Эти результаты открывают возможность для будущих углубленных исследований других скоплений в галактическом балдже Млечного Пути, которые ранее было невозможно изучить с помощью других телескопов из-за большой плотности звезд, а также облаков межзвездной пыли между скоплениями и Землей.