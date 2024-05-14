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Владельцы активно продают электрические пикапы Tesla Cybertruck

Tesla Cybertruck / © Tesla

На первый взгляд может показаться, что люди активно избавляются от электрических пикапов, так как в последнее время не проходит и недели без новых сообщений о серьезных технических проблемах Cybertruck, с которыми сталкиваются автомобилисты.

Скриншот с сайта подержанных автомобилей / © CarGurus

Однако на самом деле владельцы Tesla Cybertruck из-за ажиотажа и спроса на электрические пикапы компании Илона Маска просто перепродают свои электромобили почти вдвое дороже рекомендованной розничной цены.

Если Cybertruck в максимальной комплектации на сайте Tesla стоит 99 990 долларов США, то на рынке «подержанных» электромобилей его продают по цене от 130 000 до 200 000 долларов. Притом что Tesla запретила перепродавать Cybertruck, пункт об этом есть в клиентском соглашении.