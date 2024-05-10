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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
2 минуты назад
Рейтинг: +838
Посты: 1541

В России появится одно из самых высоких зданий мира, напечатанных на 3D-принтере

В Татарстане планируют напечатать на 3D-принтере здание высотой 9,8 метра. Внутри разместится многофункциональный общественно-культурный центр, где будут проводить концерты, выставки и кинопоказы. Новый объект станет одним из самых высоких зданий, напечатанных на 3D-принтере, в мире.

Сообщество
# 3D-печать
# Россия
# строительство
# технологии
Проект здания, напечатанного на 3D-принтере / © ПАО «Татнефть»
Проект здания, напечатанного на 3D-принтере / © ПАО «Татнефть»

Проект уже прошел экспертизу и получил разрешение на строительство от управления государственной экспертизы и ценообразования по строительству и архитектуре Республики Татарстан.

Новое здание под названием «Мелля» построят в селе Мальбагуш Азнакаевского района.

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# антарктида
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