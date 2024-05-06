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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Рейтинг: +556
Посты: 1195

В Японии стартуют клинические испытания первого в мире лекарства для восстановления роста зубов

В сентябре 2024 года в Японии начнутся клинические испытания препарата для восстановления роста зубов. Они пройдут на базе больницы Киотского университета.

Сообщество
# зубы
# медицина
# стоматология
# Япония
В Японии стартуют клинические испытания первого в мире лекарства для восстановления роста зубов / © Getty Images
В Японии стартуют клинические испытания первого в мире лекарства для восстановления роста зубов / © Getty Images

В первом этапе клинических испытаний, который продлится до августа 2025 года, будут участвовать 30 мужчин 30-64 лет. На втором этапе препарат опробуют на детях, у которых с рождения нет более трех зубов.

Передние зубы хорька, которому давали лекарство. Сначала у животного было шесть зубов, но вырос седьмой, изображенный в центре / © Mainichi
Передние зубы хорька, которому давали лекарство. Сначала у животного было шесть зубов, но вырос седьмой, изображенный в центре / © Mainichi

Как только безопасность лекарства подтвердят, его начнут назначать пациентам с врожденным отсутствием полного набора зубов для подтверждения эффективности метода. Исследователи надеются начать продажи препарата в 2030 году.

Лекарство для восстановления роста зубов дезактивирует белок USAG-1, который подавляет этот процесс. По мнению авторов разработки, в будущем зубы можно будет выращивать не только у людей с врожденными заболеваниями, но и у тех, кто потерял зубы из-за кариеса или травм.

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Эрик Жунусов
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Почему все планеты Солнечной системы вращаются в одной плоскости, и Луна тоже лежит в этой плоскости? Почему в целом галактики больше похожи на диски, а не на сферы, ведь гравитация работает одинаково во всех направлениях?Почему все планеты Солнечной системы вращаются в одной плоскости, и Луна тоже лежит в этой плоскости? Почему в целом галактики больше похожи на диски, а не на сферы, ведь гравитация работает одинаково во всех направлениях?

Виктор Голобородько
17 часов назад
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