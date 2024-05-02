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Китайцы помогут построить самое высокое здание в мире
В сентябре прошлого года Саудовская Аравия приняла решение возобновить строительство 1000-метрового небоскреба Jeddah Tower, который должен стать самым высоким сооружением в мире. На сегодня этот рекорд принадлежит «Бурдж-Халифе» в Дубае: его высота составляет 828 метров.
По информации инсайдеров, наибольшие шансы выиграть тендер на завершение строительства башни имеет консорциум местной компании El Seif E&C и китайской China State Construction Engineering Corporation.
Это неудивительно, ведь китайская корпорация имеет богатый опыт возведения небоскребов. Именно она сейчас строит самую высокую башню Египта Iconic Tower и дубайский небоскреб Cavalli Tower.
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Первый эпизод рассказывает об исследователе, который посещает различные планеты в поисках инопланетной жизни. Видео переведено на русский специально для Naked Science.
Третий эпизод показывает ситуацию на Земле будущего в то самое время, когда передовые отряды человечества пытаются колонизировать другие миры. Похоже, энтузиазм исследователей в мире сериала возник не от оптимизма, а от жестокой необходимости. Видео переведено на русский специально для пользователей Naked Science.
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