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Сотрудники SpaceX получают травмы гораздо чаще, чем в среднем по отрасли

Работа на производстве всегда сопряжена с профессиональными рисками. Но, согласно новому отчету, люди, работающие на предприятиях SpaceX, получают травмы гораздо чаще, чем в среднем по отрасли.

Ракеты SpaceX отправляет полезную нагрузку в космос / © SpaceX

Согласно анализу Reuters, на пусковых и производственных объектах SpaceX работники получают такие травмы, как раздробление конечностей, ампутация, серьезные ушибы головы.

Выводы информационного агентства основаны на недавних отчетах SpaceX за 2023 год, опубликованных Управлением по охране труда и здоровья США. В 2022-м компания Илона Маска предоставила отчеты о травмах только с пяти объектов, а до этого вообще не обнародовала подобные документы, что затрудняет полный анализ этой проблемы.

Например, в 2023 году компания сообщила о 5,9 травмы на 100 рабочих предприятия SpaceX в Браунсвилле (штат Техас) по сравнению с 4,8 в 2022 году. Это более чем в девять раз превышает средний показатель по отрасли (0,8 на 100 человек). Также зарегистрирован как минимум один смертельный случай.

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