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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Roman Markin
Roman Markin
6 минут назад
Рейтинг: +301
Посты: 165

В Китае выпал град размером почти с мяч – видео

В городе Гуанчжоу с населением 13,8 млн человек повреждены более 140 промышленных объектов. Окна зданий были разбиты, витрины разнесены, а автомобили повреждены. Скорость ветра достигала 20 м/с, а по улицам лежали десятки поваленных деревьев.

Сообщество
# град
# Китай
# погода
© Скрин из видео, соцсети
© Скрин из видео, соцсети

Сообщается так же, что граду предшествовал сильный торнадо, который унес жизни пятерых людей, а еще 34 человека получили различные травмы и вынуждены были обратиться за помощью.

© Видео из соцсетей
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Иван Колупаев
1 час назад
Александр, у китайцев полно ракет самого разного класса. Чанчжен (великий поход) лишь одна из них. По названию Tianlong (в российской транскрипции

Китайцы показали клон ракеты Falcon 9Китайцы показали клон ракеты Falcon 9

Иван Колупаев
2 часа назад
Pesos, да не расстраивайтесь вы так )) о простаках есть и много хороших пословиц. Им, например, везёт.

Лесные пожары в Сибири обошлись Китаю и Японии в десятки миллиардов долларовЛесные пожары в Сибири обошлись Китаю и Японии в десятки миллиардов долларов

Александр Кузнецов
3 часа назад
Тяньгун -1 ,-2 это орбитальные космиические станции Китая, а Тяньлун -1, -2 нигде не гуглится, откуда взялась взялась ракета Тяньлун-3, когда все ракеты

Китайцы показали клон ракеты Falcon 9Китайцы показали клон ракеты Falcon 9

almaty
3 часа назад
Питон, да меня тоже сильно смещает использование ручного сканера, при таких размерах используемого транспорта и наличии технологий межсистемных

Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 1, «Ледяная планета» (рус)Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 1, «Ледяная планета» (рус)

Serjo Djachkowski
3 часа назад
Гена, наверное когда идёт разрушение горных пород ( последнее оледенение "спилило" 7 метров в Карелии и Кольском полуострове, далее это выносится в

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1 2
3 часа назад
Мешки с реголитом конечно очень крутая вещь, но из них можно только негерметичные "сараи" строить. Для защиты от радиации и метеоритов. Так что

Ученые рассказали, как лучше строить здания из реголита на ЛунеУченые рассказали, как лучше строить здания из реголита на Луне

Питон Удав
3 часа назад
Бред с самого начала. Летать и сканировать ручным сканером? Серьёзно? Даже не стал дальше смотреть. Такое впечатление, что картинка затмила разум

Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 1, «Ледяная планета» (рус)Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 1, «Ледяная планета» (рус)

Rodomir Vasilevski
4 часа назад
Иван,

Китайцы показали клон ракеты Falcon 9Китайцы показали клон ракеты Falcon 9

Rodomir Vasilevski
4 часа назад
Зато у нас есть Шаман,он в узеньких,кожаных штанах поёт о нашем Величии!! Весь мир нам завидует!! Гойда шаману!!

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Helgi Fisher
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Pesos Urugay
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Иван Колупаев
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Иван Колупаев
12 часов назад
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