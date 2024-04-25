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Starship может осуществить миссию по возвращению образцов марсианского грунта на Землю

Миссия NASA по возвращению образцов грунта с Марса под названием Mars Sample Return (MSR) столкнулась с рядом финансовых и технических проблем.

Starship на орбите Марса / © SpaceX

Цель MSR — сбор образцов марсианского грунта, подготовленных марсоходом Perseverance, и возвращение их на Землю. Амбициозная экспедиция, старт которой планировали на 2026 год, перенесли из-за того, что ее бюджет чрезмерно разросся.

Согласно отчету независимой экспертизы, существует «почти нулевая вероятность» того, что два основных элемента MSR — посадочный модуль для поиска образцов, разработанный NASA, и орбитальный аппарат возвращения на Землю от Европейского космического агентства — будут готовы к запуску в 2027 или 2028 году.

Также эксперты отметили, что средств, запрошенных для MSR, недостаточно. Проведенный в 2020 году анализ показал, что миссия обойдется примерно в 3,8-4,4 миллиарда долларов. А в новом отчете смета выросла до восьми-девяти миллиардов.

Для спасения Mars Sample Return NASA сделала публичный запрос к частным космическим компаниям, которые смогли бы предложить более дешевое решение по возвращению образцов, собранных марсоходом Perseverance.

Лучшим кандидатом на роль транспортного средства для осуществления миссии на данный момент является система Starship компании SpaceX. Илон Маск уже отметил, что Starship сможет доставить значительные грузы с Марса в течение пяти лет.