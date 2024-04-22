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Фотографию с айсбергом, который потопил «Титаник», выставят на аукцион

Чрезвычайно редкий черно-белый снимок, который был сделан 16 апреля 1912 года, то есть через два дня после гибели «Титаника», выставят на аукцион. Ожидается, что его стоимость составит от 5000 до 8500 долларов (от 469 до почти 800 тысяч рублей по текущему курсу).

Фотография айсберга, который потопил «Титаник» / © wikipedia

Снимок, ставший уникальным, сделал сотрудник похоронного бюро Джон Сноу-младший с корабля «Маккей-Беннетт», прибывшего на место крушения «Титаника». Хотя идентичность айсберга, потопившего океанский лайнер, до сих пор не подтверждена, это обстоятельство не помешало выставить фотографию на аукцион.

Напомню, что примерно в 640 километрах от Ньюфаундленда 14 апреля 1912 года «Титаник» столкнулся с айсбергом. Трагедия унесла жизни примерно 1500 человек из 2200 находившихся на борту.