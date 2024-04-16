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Покупатели массово отказываются от первого электромобиля Xiaomi

Первый электромобиль Xiaomi SU7 был официально представлен ​​28 марта и буквально за сутки китайская компания получила почти 90 тысяч заявок на предзаказ. Однако, как оказалось, радоваться представителям Xiaomi было рано, спустя всего две недели от электромобиля отказались примерно 55% покупателей.

Электромобиль SU7 / © Xiaomi

По данным портала Ithome, новый электромобиль начал стремительно терять покупателей, потому что китайское предприятие способно выпускать по 9000 машин в месяц, то есть многим заказчикам пришлось бы ждать свой электромобиль почти год.

Однако несмотря на большое количество отказов, Xiaomi SU7 все еще желают получить не менее 60 тысяч покупателей, а значит завод загружен работой на несколько месяцев.