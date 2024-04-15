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Фотограф сделал уникальный снимок, но понял это только дома

Фотограф дикой природы Даниэль Бибер (Daniel Biber) во время поездки на побережье Коста-Брава на северо-востоке Испании уличил идеальный момент, случайно сделав снимок стаи скворцов, которые в ответ на появление хищника образовали форму огромной птицы.

Стая скворцов собралась в форму огромной птицы / © Daniel Biber / lensculture

Правда, Бибер в момент съемки не понял, что произошло, и увидел великолепный снимок силуэта огромной птицы только, когда вернулся домой. Бибер рассказал, что птицам потребовалось менее 10 секунду, что принять такую форму и что только случай помог ему успеть ее запечатлеть.