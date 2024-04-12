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Perseverance сделал последнюю фотографию вертолета Ingenuity на Марсе
Марсоход NASA сделал новые и, возможно, последние снимки своего напарника — дрона вертолетного типа Ingenuity. Дело в том, что Perseverance покидает место вечной стоянки Ingenuity, чтобы продолжать исследование Красной планеты.
На фотографиях видно, что после 72-го полета во время посадки Ingenuity полностью лишился одной из лопастей, которая была обнаружена примерно в 15 метрах от дрона, поэтому его дальнейшая эксплуатация стала невозможной.
Напомню, что Ingenuity впервые поднялся в небо красной планеты 19 апреля 2021 года. Инженеры рассчитывали, что аппарат совершит пять полетов за 30 дней эксплуатации, однако Ingenuity проработал почти два года и пролетел почти 17 километров.
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Чем больше вышек 5G будет построено на единицу площади, тем сильнее сократится общее энергопотребление сетей базовых станций и увеличится время автономной работы телефонов. К такому выводу пришли исследователи из США. С помощью моделирования ученые рассчитали, насколько эти вышки будут энергоэффективными и какую пользу могут принести обладателям смартфонов.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
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Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
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