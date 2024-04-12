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Perseverance сделал последнюю фотографию вертолета Ingenuity на Марсе

Марсоход NASA сделал новые и, возможно, последние снимки своего напарника — дрона вертолетного типа Ingenuity. Дело в том, что Perseverance покидает место вечной стоянки Ingenuity, чтобы продолжать исследование Красной планеты.

Ingenuity посреди дюн Марса / © NASA / JPL-Caltech / ASU, Additional processing: S Atkinson

На фотографиях видно, что после 72-го полета во время посадки Ingenuity полностью лишился одной из лопастей, которая была обнаружена примерно в 15 метрах от дрона, поэтому его дальнейшая эксплуатация стала невозможной.

Ingenuity посреди дюн Марса / © NASA / JPL-Caltech / ASU, Additional processing: S Atkinson

Напомню, что Ingenuity впервые поднялся в небо красной планеты 19 апреля 2021 года. Инженеры рассчитывали, что аппарат совершит пять полетов за 30 дней эксплуатации, однако Ingenuity проработал почти два года и пролетел почти 17 километров.