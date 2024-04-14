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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +800
Посты: 1501

NASA собирается испытать новый солнечный парус в космосе

Компания Advanced Composite Solar Sail System в сотрудничестве со специалистами NASA подготовила к запуску в космос платформу с солнечным парусом нового поколения.

Сообщество
# NASA
# космос
# солнечный парус
# технологии
Солнечный парус в космосе, концепт / © NASA / Aero Animation / Ben Schweighart
Солнечный парус в космосе, концепт / © NASA / Aero Animation / Ben Schweighart

Основная задачи миссии — испытать композитные мачты из гибкого полимера и углеродного волокна, которые способны из небольших конструкций разворачиваться в жесткие и легкие распорки длиной семь метров каждая. 

Экспериментальный спутник ACS3, оснащенный солнечным парусом нового поколения / © NASA / Brandon Torres
Экспериментальный спутник ACS3, оснащенный солнечным парусом нового поколения / © NASA / Brandon Torres

Для выполнения задачи 23 апреля ракета Electron запустит экспериментальный спутник ACS3, оснащенный солнечным парусом нового поколения.

Согласно плану, после того как ACS3 выведут на 1000-километровую солнечно-синхронную орбиту, аппарат приступит к развертыванию паруса, площадь поверхности которого составляет 80 квадратных метров. Весь процесс будут записывать установленные на парусе камеры, они также будут следить за его формой и симметрией. 

© NASA's Ames Research Center  

Успех тестов даст зеленый свет разработке парусных конструкций площадью до двух квадратных километров.

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