Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

NASA собирается испытать новый солнечный парус в космосе

Компания Advanced Composite Solar Sail System в сотрудничестве со специалистами NASA подготовила к запуску в космос платформу с солнечным парусом нового поколения.

Солнечный парус в космосе, концепт / © NASA / Aero Animation / Ben Schweighart

Основная задачи миссии — испытать композитные мачты из гибкого полимера и углеродного волокна, которые способны из небольших конструкций разворачиваться в жесткие и легкие распорки длиной семь метров каждая.

Экспериментальный спутник ACS3, оснащенный солнечным парусом нового поколения / © NASA / Brandon Torres

Для выполнения задачи 23 апреля ракета Electron запустит экспериментальный спутник ACS3, оснащенный солнечным парусом нового поколения.

Согласно плану, после того как ACS3 выведут на 1000-километровую солнечно-синхронную орбиту, аппарат приступит к развертыванию паруса, площадь поверхности которого составляет 80 квадратных метров. Весь процесс будут записывать установленные на парусе камеры, они также будут следить за его формой и симметрией.

© NASA's Ames Research Center

Успех тестов даст зеленый свет разработке парусных конструкций площадью до двух квадратных километров.