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NASA собирается испытать новый солнечный парус в космосе
Компания Advanced Composite Solar Sail System в сотрудничестве со специалистами NASA подготовила к запуску в космос платформу с солнечным парусом нового поколения.
Основная задачи миссии — испытать композитные мачты из гибкого полимера и углеродного волокна, которые способны из небольших конструкций разворачиваться в жесткие и легкие распорки длиной семь метров каждая.
Для выполнения задачи 23 апреля ракета Electron запустит экспериментальный спутник ACS3, оснащенный солнечным парусом нового поколения.
Согласно плану, после того как ACS3 выведут на 1000-километровую солнечно-синхронную орбиту, аппарат приступит к развертыванию паруса, площадь поверхности которого составляет 80 квадратных метров. Весь процесс будут записывать установленные на парусе камеры, они также будут следить за его формой и симметрией.
Успех тестов даст зеленый свет разработке парусных конструкций площадью до двух квадратных километров.
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Особенности личности — в частности, степень экстравертности — влияют на то, кто с большей вероятностью будет одиноким, а кто вступит в отношения. Типы личности также связаны с уровнем общей удовлетворенности жизнью. К таким выводам пришли ученые из Канады.
Некоторым насекомым становится сложнее находить себе пары внутри вида из-за роста концентрации «вредного» тропосферного озона. Он разрушает выделяемые этими животными половые феромоны, что может привести к «неправильному спариванию» и появлению бесплодного потомства. Такая ситуация опасна катастрофическим сокращением численности насекомых в мире. Об этом в своей статье рассказали биологи из Германии.
Американские ученые пришли к выводу, что ценности, подчеркивающие важность терпимости и индивидуализма, во всем мире за последние 40 лет резко разошлись, особенно между западными странами с высоким уровнем дохода и остальными государствами.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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