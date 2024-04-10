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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
1 час назад
Рейтинг: +378
Посты: 672

Спутниковые снимки показали, как столица Ирландии выросла почти за 40 лет

Город Дублин — социальное и экономическое сердце Ирландии. Примерно 40 процентов ирландцев проживают в столице, крупнейшем по площади и численности населения городе. В отличие от высоких небоскребов Гонконга или Нью-Йорка, городской пейзаж Дублина состоит в основном из малоэтажных зданий, однако это не помешало, а даже поспособствовало ему вторгнуться в пределы сельской местности.

Сообщество
# космос
# спутники
Дублин в 1984 году / © NASA Earth Observatory
Дублин в 1984 году / © NASA Earth Observatory

Опубликованные спутниковые изображения показывают, насколько выросли городские территории с 1984 по 2022 год. Изображения были получены спутниками Landsat 5 и Landsat 8. 

Дублин в 2022 году / © NASA Earth Observatory
Дублин в 2022 году / © NASA Earth Observatory

По данным Европейского агентства по окружающей среде, с конца 1950-х по 1990-е годы площадь Дублина удвоилась, при этом он продолжал расширяться. На снимке 2022 года городские районы выходят далеко за пределы центра Дублина, расположенного по обоим берегам реки Лиффи.

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