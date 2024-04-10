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Ракета Delta IV Heavy в последний раз отправила на орбиту полезную нагрузку
Вчера, 9 апреля 2024 года в 19:53 по московскому времени состоялся пуск ракеты-носителя Delta IV Heavy с секретным грузом для Национального разведывательного управления США, миссия NROL-70. Старт состоялся с пусковой площадки SLC-37 космодрома на мысе Канаверал, Флорида, США.
Пуск признан успешным, а секретный космический аппарат (предполагается, что это спутник радиотехнической разведки Orion-12 ) был выведен на околоземную орбиту.
Запуск стал 16 и последним полетом ракеты Delta IV Heavy, которую компания United Launch Alliance (ULA) планирует заменить на новую, более современную с технологической точки зрения, ракету-носитель Vulcan. Предполагается, что Vulcan сможет конкурировать по цене запуска с Falcon 9 и Falcon Heavy и уже получил несколько выгодных контрактов на коммерческий запуск группировки спутникового интернета Amazon Kuiper.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
Группа американских и британских исследователей решила проверить, работает ли правило Бергмана по зависимости размеров тела от широт в случае динозавров и мезозойских млекопитающих. Для полноты картины авторы также изучили современных птиц и зверей.
В последнее время статистика показывает устойчивую тенденцию к «омоложению» онкологических заболеваний — рак все чаще встречается у людей младше 50 и даже 30 лет. Ученые по всему миру пытаются понять стоящие за этим причины. В новом исследовании американские медики увидели ключ к разгадке в ускоренном биологическом старении людей более молодых поколений.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
Международная группа исследователей изучила более миллиона записей с результатами ультрамарафонов (дистанции больше марафонской) с 1894 по 2022 год и пришла к нескольким неожиданным выводам.
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Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
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Разбор: действительно ли тефлоновые покрытия вредны для здоровья и вызывают рак?
Ученые шутят
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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