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Британец первым пробежал через всю Африку из-за проблем с психическим здоровьем и алкоголизма

Рассел Кук, 27-летний житель Великобритании, 7 апреля 2024 года успешно пересек финишную черту в городе Бизерт (Тунис) — самой северной точке Африки, преодолев более 16 тысяч километров за 352 дня и пробежав через территорию 16 стран.

Рассел Кук приветствует толпу в самой северной точке Африки / © AFP via Getty Images

Кук начал забег 22 апреля 2023 года на мысе Агульяс, который считается самой южной точкой Черного континента и находится в ЮАР.

Британец рассказал, что на забег его сподвигли проблемы с психическим здоровьем и азартными играми, а также пристрастие к алкоголю. Изначально он планировал пробежать 16 294 километра за 240 дней, но в итоге потратил на 112 дней больше.

На пути не раз возникали трудности: например, спортсмена ограбили в Анголе, он перенес серьезное пищевое отравление и лечился в Нигерии, а также столкнулся с визовыми проблемами на границе Алжира и Мавритании.

«Я очень устал», — заявил молодой человек журналистам по окончании забега.