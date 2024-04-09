  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
5 минут назад
Рейтинг: +265
Посты: 345

В Чернобыльской зоне отчуждения заметили новый вид крупного хищного млекопитающего

В окрестностях бывшего села Лубянка (центральная часть зоны отчуждения) сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника заметили новый для полесья вид крупных хищных млекопитающих — шакала обыкновенного.

Сообщество
# «Чернобыль»
# животные
# природа
Шакал обыкновенный / © пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника
Шакал обыкновенный / © пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника

«Это животное из семейства псовых, представитель рода волков. Он и похож на волка, однако голова не такая лобастая, морда более узкая, более заостренная, да и размеры меньше», — сообщили в пресс-службе заповедника.

Ранее Naked Science писал, как одичавшие коровы Чернобыльской зоны отчуждения организовали стадо.

Следы шакала обыкновенного / © пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника
Следы шакала обыкновенного / © пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника
Следы шакала обыкновенного / © пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника
Следы шакала обыкновенного / © пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
09 Апр
Бесплатно
Космическое растениеводство: от трех горошин до марсианских садов
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
09 Апр
Бесплатно
На дальней станции «Салют»: история орбитальных станций
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
09 Апр
Бесплатно
Зерно от поля до стола
Политехнический музей
Москва
Лекция
09 Апр
Бесплатно
Астрофизика в фильме «Интерстеллар»
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
09 Апр
Бесплатно
Зарождение российского театра
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
10 Апр
600
Негроидная раса
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
10 Апр
600
Космология: связь микро- и макромира
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
10 Апр
Бесплатно
Как мы не слетали на Луну
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Об устранении излишеств в проектировании: как появились «панельки»
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 15:59
Василий Парфенов

Исследование длительностью 30 лет показало график работы с наименьшим риском для здоровья

Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.

Антропология
# рабочий график
# рынок труда
# США
# труд
# условия труда
Вчера, 11:00
НИУ ВШЭ

В Москве дожди и ветер оказались сильнее, чем за ее пределами

Ученые из НИУ ВШЭ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и Пермского государственного университета изучили эффект влияния городской среды на экстремальные осадки и ветер на примере Москвы. Исследование, выполненное на основе долгосрочного моделирования, в России проведено впервые. Выяснилось, что мегаполис существенно усиливает экстремальные погодные явления. Более сильные дожди и ветер чаще наблюдаются в пределах Москвы и к северо-востоку от нее, нежели в пригородах.

НИУ ВШЭ
# ветер
# город
# дождь
# москва
# осадки
# погода
4 часа назад
Андрей

Динозавры нарушили закон зависимости размеров от широт

Группа американских и британских исследователей решила проверить, работает ли правило Бергмана по зависимости размеров тела от широт в случае динозавров и мезозойских млекопитающих. Для полноты картины авторы также изучили современных птиц и зверей.

Палеонтология
# Динозавры
# мезозойская эра
# палеоклимат
# размер тела
# широта
6 апреля
Андрей

Масштабное исследование показало, откуда родом самые быстрые ультрамарафонцы

Международная группа исследователей изучила более миллиона записей с результатами ультрамарафонов (дистанции больше марафонской) с 1894 по 2022 год и пришла к нескольким неожиданным выводам.

Офтоп
# африка
# бег
# занятия спортом
# марафон
# спортсмены
Вчера, 15:59
Василий Парфенов

Исследование длительностью 30 лет показало график работы с наименьшим риском для здоровья

Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.

Антропология
# рабочий график
# рынок труда
# США
# труд
# условия труда
Вчера, 11:00
НИУ ВШЭ

В Москве дожди и ветер оказались сильнее, чем за ее пределами

Ученые из НИУ ВШЭ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и Пермского государственного университета изучили эффект влияния городской среды на экстремальные осадки и ветер на примере Москвы. Исследование, выполненное на основе долгосрочного моделирования, в России проведено впервые. Выяснилось, что мегаполис существенно усиливает экстремальные погодные явления. Более сильные дожди и ветер чаще наблюдаются в пределах Москвы и к северо-востоку от нее, нежели в пригородах.

НИУ ВШЭ
# ветер
# город
# дождь
# москва
# осадки
# погода
11 марта
Игорь Байдов

В США провели первый испытательный полет гиперзвукового «Когтя» с двигателем

Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.

Космонавтика
# Talon-A
# авиация
# гиперзвуковой полет
# планер
# самолеты
18 марта
Игорь Байдов

Американцы построят самый большой самолет в мире

Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.

Оружие и техника
# «Мрия»
# WindRunner
# ветрогенераторы
# возобновляемая энергия
# возобновляемые источники энергии
# самолеты
# энергия ветра
28 марта
Игорь Байдов

Самолет с уникальной конструкцией крыла получил разрешение на первый полет

Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.

Оружие и техника
# JetZero
# авиалайнер
# авиация
# летающее крыло
# самолеты
# смешанное крыло
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Новый измельчитель кормов от Казанского ГАУ сократит энергопотребление

    22 минуты назад

  2. В ТюмГУ исследовали влияние инсулина и метформина на экспериментальный диабет

    42 минуты назад

  3. Live: первый запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с Восточного

    2 часа назад

  4. Реакция родителей на лепет ребенка повлияла на его развитие речи

    4 часа назад
Выбор редакции

Разбор: действительно ли тефлоновые покрытия вредны для здоровья и вызывают рак?

1 апреля

Последние комментарии

Николай Ц.
10 минут назад
Виктор, с уважением все нормально, спасибо) переход на сверхзвук никак не связан с параметрами орбиты. И с диаметром. А "отправить аппарат в полёт

Госкомиссия дала добро на первый запуск ракеты «Ангара-А5» с ВосточногоГоскомиссия дала добро на первый запуск ракеты «Ангара-А5» с Восточного

Илья Дзен
45 минут назад
Илья, нашел. До 37,5 тонн

Live: первый запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с ВосточногоLive: первый запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с Восточного

Илья Дзен
55 минут назад
А какую массу полезного груза она поднимает?

Live: первый запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с ВосточногоLive: первый запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с Восточного

Андрей Смирнов
8 часов назад
Михаил, ну а если совсем вернуться к теме, то ваш первый комментарий меня ещё больше удивляет. Раз вы работали сами ручками, топорами деревья

Лазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭПЛазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭП

Андрей Смирнов
8 часов назад
Михаил, ну и даже если представить, что есть непроходимые места, то что это меняет? Ведь данный лазер туда тоже нужно доставить и это сделать будет

Лазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭПЛазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭП

Андрей Смирнов
9 часов назад
Михаил, я работал и в России в данной индустрии, по всей России не считая заполярного круга, где думаю и ЛЭП намного меньше. И подъезды к ЛЭП есть что

Лазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭПЛазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭП

Михаил Ефанов
11 часов назад
Ув. Андрей, я конечно не в теме противостояния кусторезов супротив деревьев с диаметрами стволов до 30 см и промолчал бы, если бы не одно НО: Вы

Лазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭПЛазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭП

Ilya Chashev
11 часов назад
Гарри, ну хз, тут я более склонен доверять автору статьи, небольшие колебания температуры не критичны(сам жил неподалеку) и я не против, если зимы

Посадки деревьев усилят потепление на ЗемлеПосадки деревьев усилят потепление на Земле

Иван Колупаев
12 часов назад
Андрей, ну там свои минусы, но да зарплаты не столь шоколадные у нас 🙄 с другой стороны в пересчете на остальные расходы не факт что оно того стоит.

Лазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭПЛазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭП

Виктор Ларионов
12 часов назад
Николай, извините пожалуйста, если где-то выразился некорректно или не уважительно! Прошу отнестись к этому снисходительно=) Попробую

Госкомиссия дала добро на первый запуск ракеты «Ангара-А5» с ВосточногоГоскомиссия дала добро на первый запуск ракеты «Ангара-А5» с Восточного

Pesos Urugay
13 часов назад
Николай, с комодрома восточный. это и есть полезная нагрузка)

Госкомиссия дала добро на первый запуск ракеты «Ангара-А5» с ВосточногоГоскомиссия дала добро на первый запуск ракеты «Ангара-А5» с Восточного

Dmitry Logov
13 часов назад
А что если здесь обратная связь. Скажем, женщины, которые употребляют наркотики, в среднем чаще имеют различные заболевания, генетические и

Врачи рассчитали вероятность умственной отсталости и аутизма у детей, чьи матери курили марихуануВрачи рассчитали вероятность умственной отсталости и аутизма у детей, чьи матери курили марихуану

Viktoria Rusina
13 часов назад
Кто посеет ветер, тот пожнет бурю

Российскому ученому предложили выступить на международном конгрессе, но не говорить, что он из России Российскому ученому предложили выступить на международном конгрессе, но не говорить, что он из России 

Даниил Бросман
13 часов назад
Красавчик, туда их 💪🏼 утюговый слон 🐘

Российскому ученому предложили выступить на международном конгрессе, но не говорить, что он из России Российскому ученому предложили выступить на международном конгрессе, но не говорить, что он из России 

Николай Ц.
14 часов назад
Виктор, в этот раз полетит то же самое, что и раньше: массово-габаритный блок вместо реального спутника. Написано же : "она будет нести разгонный

Госкомиссия дала добро на первый запуск ракеты «Ангара-А5» с ВосточногоГоскомиссия дала добро на первый запуск ракеты «Ангара-А5» с Восточного

Николай Ц.
14 часов назад
Виктор, вы хотите от меня работу баллистического вычислительного центра. Наиболее эффективные траектории ищут путём обсчетов диапазона

Госкомиссия дала добро на первый запуск ракеты «Ангара-А5» с ВосточногоГоскомиссия дала добро на первый запуск ракеты «Ангара-А5» с Восточного

Артем Вешкин
15 часов назад
А запретить тяжелые наркотики, средство часом не гораздо более эффективное? Ну, процветающиму западу видней, понятно.

В назальном спрее увидели спасение от массовых смертей после легализации тяжелых наркотиковВ назальном спрее увидели спасение от массовых смертей после легализации тяжелых наркотиков

Виктор Ларионов
15 часов назад
Николай, пользуясь случаем, хотел попросить Вашего содействия в проведении некоторых расчётов, связанных с эффективной доставкой ПН в

Госкомиссия дала добро на первый запуск ракеты «Ангара-А5» с ВосточногоГоскомиссия дала добро на первый запуск ракеты «Ангара-А5» с Восточного

Николай Брилёв
15 часов назад
Ivan, вот вы и жрёте.

Российскому ученому предложили выступить на международном конгрессе, но не говорить, что он из России Российскому ученому предложили выступить на международном конгрессе, но не говорить, что он из России 

Ivan Davydenko
15 часов назад
Что посееш то і сожрешъ.

Российскому ученому предложили выступить на международном конгрессе, но не говорить, что он из России Российскому ученому предложили выступить на международном конгрессе, но не говорить, что он из России 

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно