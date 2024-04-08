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Турция собралась строить лунную станцию вместе с Россией и Китаем

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович сообщил, что Турция подала заявку на участие в проекте по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС), который разрабатывают Россия и Китай.

Неофициальный концепт Международной научной лунной станции (МНЛС) / © Getty Images

Таким образом, Турция решила присоединиться к российско-китайскому проекту, а не к американской программе исследования Луны «Артемида», возглавляемой NASA.

Как отметил Петрукович, международное сотрудничество по лунной станции в ближайшие годы «прорисуется не только на бумаге, но и в железе».

В январе 2024 года министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджыр обнародовал амбициозные планы страны по отправке беспилотных космических аппаратов на Луну. Эти миссии должны состояться в течение следующих десяти лет.