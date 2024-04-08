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Турция собралась строить лунную станцию вместе с Россией и Китаем
Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович сообщил, что Турция подала заявку на участие в проекте по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС), который разрабатывают Россия и Китай.
Таким образом, Турция решила присоединиться к российско-китайскому проекту, а не к американской программе исследования Луны «Артемида», возглавляемой NASA.
Как отметил Петрукович, международное сотрудничество по лунной станции в ближайшие годы «прорисуется не только на бумаге, но и в железе».
В январе 2024 года министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджыр обнародовал амбициозные планы страны по отправке беспилотных космических аппаратов на Луну. Эти миссии должны состояться в течение следующих десяти лет.
Международная группа исследователей изучила более миллиона записей с результатами ультрамарафонов (дистанции больше марафонской) с 1894 по 2022 год и пришла к нескольким неожиданным выводам.
Первому добровольцу ввели донорские клетки, которые впоследствии вырастут в новую мини-печень. Если клинические испытания пройдут успешно, такой метод терапии станет революционным и поможет лечить людей с тяжелыми заболеваниями печени. В планах — аналогичным образом выращивать почки и поджелудочную железу.
Ученые из НИУ ВШЭ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и Пермского государственного университета изучили эффект влияния городской среды на экстремальные осадки и ветер на примере Москвы. Исследование, выполненное на основе долгосрочного моделирования, в России проведено впервые. Выяснилось, что мегаполис существенно усиливает экстремальные погодные явления. Более сильные дожди и ветер чаще наблюдаются в пределах Москвы и к северо-востоку от нее, нежели в пригородах.
Международная группа исследователей изучила более миллиона записей с результатами ультрамарафонов (дистанции больше марафонской) с 1894 по 2022 год и пришла к нескольким неожиданным выводам.
Американское правительство предложило NASA разработать план по внедрению единого стандарта исчисления времени на Луне. Этот вопрос должен быть решен до 2026 года — к моменту запланированного пилотируемого полета на спутник нашей планеты. На Селене время течет быстрее, чем на Земле, поэтому такой стандарт станет эталоном времени для новых лунных космических миссий, для которых важна предельная точность при выполнении сложных задач — как на поверхности, так и на орбите Луны.
Первому добровольцу ввели донорские клетки, которые впоследствии вырастут в новую мини-печень. Если клинические испытания пройдут успешно, такой метод терапии станет революционным и поможет лечить людей с тяжелыми заболеваниями печени. В планах — аналогичным образом выращивать почки и поджелудочную железу.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
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