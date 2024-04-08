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NASA выявило причину неполадки на зонде «Вояджер-1»

«Вояджер-1» во взгляде художника / © NASA / JPL-Caltech

Проблема c космическим аппаратом «Вояджер-1» возникла в декабре прошлого года. Система полетных данных (FDS), которая собирает бортовую инженерную информацию и данные от научных инструментов зонда, начала передавать на Землю повторяющийся шаблон из единиц и нулей, словно ее заклинило. Инженеры перезагрузили компьютер аппарата, но это не помогло.

В марте инженерам удалось отправить зонду команду, в ответ на которую он выслал полное содержимое рабочей памяти FDS, что дало возможность сравнить ее с данными, которые были переданы до возникновения неполадки. Оказалось, что около 3% памяти FDS было повреждено, что не позволяет компьютеру выполнять корректно операции.

Повреждение могло быть вызвано воздействием космических лучей или просто изношенностью блока на космическом аппарате, запущенном в 1977 году. Инженеры работают над переписыванием программного обеспечения для полета, чтобы избежать использования поврежденной памяти, что может занять недели или месяцы, учитывая что командам с Земли требуется 22,5 часа, чтобы достичь аппарата, и еще столько же требуется на получение ответа.