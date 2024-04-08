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Маск рассказал о четвертом полете Starship и планах по колонизации Марса
Американский предприниматель Илон Маск рассказал о планах компании SpaceX по программе Starship и поделился проектом колонизации Красной планеты.
Основные тезисы из выступления Илона Маска, которое компания SpaceX транслировала в социальной сети X (бывший Twitter):
- В рамках четвертого полета Starship попробует «пережить» момент максимального нагрева при входе в атмосферу; ракету-носитель Super Heavy планируется посадить на воду в контрольной точке в океане;
- SpaceX планирует продемонстрировать перекачку топлива внутри Starship, между малым баком в носовой части и основным топливным баком в 2025 году. SpaceX рассматривает транспортировку топлива за пределы Земли как ключевой фактор для создания пилотируемых аванпостов на Луне и Марсе;
- Компания планируют построить еще примерно шесть прототипов ускорителей Super Heavy и кораблей Starship;
- Одна из главных целей компании на ближайшее время — вывести на орбиту 200 тонн полезной нагрузки с возможностью повторного использования ускорителя и корабля Starship, планируется, что эту задачу реализуют уже в 2025 году;
- Затем последуют полеты специальной версии Starship HLS на Луну. У этого корабля, который уже разрабатывается, не будет крыльев и теплозащиты, но появятся посадочные опоры;
- В течение ближайших 20 лет будут готовы корабли Starship, которые долетят до других планет (в первую очередь рассматривается Марс, где специалисты компании уже ищут места для будущих посадок) для их колонизации;
- Для создания самодостаточного города на Марсе туда будет необходимо доставить около миллиона человек и несколько миллионов тонн грузов. С этой целью нужно будет подготовить много кораблей Starship, поэтому их производство будет доведено до больших объемов, чтобы в конечном итоге «строить по одному/несколько кораблей каждый день».
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