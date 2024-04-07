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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
29 минут назад
Рейтинг: +533
Посты: 1165

Космические силы США заказали создание аппарата для заправки спутников на орбите

Юго-Западный научно-исследовательский институт (SwRI) построит и испытает небольшой демонстрационный космический аппарат в рамках контракта стоимостью 25,5 миллиона долларов, который финансируют Космические силы США. Новый аппарат, получивший название Astroscale Prototype Servicer for Refueler (APS-R), сможет дозаправлять другие спутники, которые находятся на геостационарной орбите.

Сообщество
# космос
# спутники
# США
Художественная визуализация аппарата APS-R, который будет дозаправлять другие спутники на орбите / © SwRI
Художественная визуализация аппарата APS-R, который будет дозаправлять другие спутники на орбите / © SwRI

Цель нового проекта заключается в том, чтобы продлить срок службы спутников, у которых закончилось топливо, а не просто выводить их из эксплуатации или превращать в космический мусор. Ведь сейчас, по данным службы Orbiting Now, на орбите находятся 9707 спутников.

По договору в течение следующих 16 месяцев Юго-Западный научно-исследовательский институт  начнет создавать новый аппарат APS-R, предназначенный для перевозки топлива. Его размеры будут довольно скромными: 61 х 71 х 114 сантиметров, а масса — 198 килограммов.

Ожидается, что APS-R будет готов к запуску в 2026 году.

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