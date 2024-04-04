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NASA поручено разработать единый стандарт времени для Луны и других небесных тел
Глава Управления по науке и технологической политике Белого дома (OSTP) Арати Прабхакара направил в NASA служебную записку с поручением разработать и внедрить к концу 2026 года стандарт лунного времени, который в документе называется Скоординированным лунным временем (LTC, Coordinated Lunar Time).
Новый стандарт будет нужен для обеспечения безопасности передачи данных между космическими кораблями и синхронизации связи между Землей, лунными спутниками, базами и астронавтами. Расхождения во времени могут привести к ошибкам при работе с картографией и геолокацией на орбите Луны и поверхности естественного спутника Земли.
Стандартом времени на Земле является Всемирное координированное время (UTC). UTC основано на сети атомных часов в разных точках мира. Они измеряют средние изменения в состоянии атомов и в конечном итоге показывают точное время. Возможно, на поверхности Луны также может потребоваться установка атомных часов.
LTC будет привязан к UTC, как и стандарты времени для других небесных тел в будущем.
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