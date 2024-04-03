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Обломок китайского орбитального модуля сгорел в небе над Америкой
Рано утром 2 апреля жители штата Калифорния наблюдали, как в небе сгорел космический аппарат, вернувшийся в атмосферу Земли. Поначалу возникли предположения, что это часть ракеты компании SpaceX, которая за несколько часов до этого вывела на орбиту интернет-спутники Starlink.
Позже астрофизик Джонатан Макдауэлл, который занимается отслеживанием движения разных космических объектов на орбите, сообщил, что судя по всему, горящим объектом, осветившим небо над Южной Калифорнией, был большой кусок китайского орбитального модуля. В ноябре 2022 года он доставил трех тайконавтов на станцию «Тяньгун».
Модуль некоторое время вращался вокруг Земли и наконец-то вошел в атмосферу, где благополучно сгорел.
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