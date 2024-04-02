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Впервые стало известно устройство будущей частной космической станции Orbital Reef

Стали известны конкретные компоненты и особенности будущей частной станции Orbital Reef, которую создают компании Blue Origin и Sierra Space. В перспективе Orbital Reef должна заменить Международную космическую станцию (МКС).

Устройство будущей частной космической станции Orbital Reef / © Node, LIFETM, Core, and Research Module from Mosher & Kelsey, 2023

Новая схема станции Orbital Reef была опубликована в материале Nature. Согласно ей, будущая станция сможет одновременно принимать 10 астронавтов, а ее герметичный объем составляет 91% от объема МКС.

Кроме того, на борту будет находится двухуровневый исследовательский модуль для проведения различных научных экспериментов. Предположительно, это только начальная конфигурация Orbital Reef, которая может быть расширена в будущем.