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Астрономы открыли 49 галактик за три часа

Международная группа астрономов с помощью южноафриканского радиотелескопа MeerKAT смогла открыть 49 новых галактик. При этом все они были обнаружены всего за три часа наблюдений.

Четыре из 49 новых галактик, обнаруженных с помощью телескопа MeerKAT, показаны белыми контурами / © M Glowacki, L Albrow, T Reynolds, E Elson, E K Mahony, J R Allison

Обнаруженные галактики, о которых астрономы сообщили в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, получили неофициальное обозначение 49ers, что стало ссылкой на времена золотой лихорадки в Калифорнии 1849 года.

Новые галактики, обнаруженные с помощью радиотелескопа MeerKAT, каждая галактика отмечена цветным контуром / © M Glowacki, L Albrow, T Reynolds, E Elson, E K Mahony, J R Allison

Часть открытых галактик находятся недалеко друг от друга и испытывают взаимное гравитационное воздействие, а три из них образуют тесную группу, в которой происходит перетекание газа от одной звездной системы к другой.