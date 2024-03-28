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Астрономы открыли 49 галактик за три часа
Международная группа астрономов с помощью южноафриканского радиотелескопа MeerKAT смогла открыть 49 новых галактик. При этом все они были обнаружены всего за три часа наблюдений.
Обнаруженные галактики, о которых астрономы сообщили в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, получили неофициальное обозначение 49ers, что стало ссылкой на времена золотой лихорадки в Калифорнии 1849 года.
Часть открытых галактик находятся недалеко друг от друга и испытывают взаимное гравитационное воздействие, а три из них образуют тесную группу, в которой происходит перетекание газа от одной звездной системы к другой.
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