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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Рейтинг: +528
Посты: 1155

В Японии более 100 человек госпитализировали после приема БАД, есть погибшие

После приема биологически активных добавок (БАД) с содержанием красного дрожжевого риса от фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical в больницах находятся более 100 человек. Пострадавшие жаловались на такие симптомы, как изменение цвета мочи, отеки конечностей и повышенная усталость. Еще двух потребителей не удалось спасти.

Сообщество
# БАД
# биология
# медицина
# Япония
БАДы компании Kobayashi Pharmaceutical  / © Kobayashi Pharmaceutical 
БАДы компании Kobayashi Pharmaceutical  / © Kobayashi Pharmaceutical 

Производитель лекарств сообщил, что один человек умер от заболевания почек после того, как, по-видимому, примерно три года принимал добавки «бени-кодзи» (Beni-koji) для снижения уровня холестерина. О второй смерти заявило Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии.

«Мы всегда ставили здоровье наших клиентов превыше всего и приносим искренние извинения за сложившуюся ситуацию», — заявили представители Kobayashi Pharmaceutical.

Сейчас идет экстренная проверка всей линейки пищевых добавок, которая включает примерно 6000 продуктов. Компания сообщила об отзыве восьми добавок с использованием красного дрожжевого риса.

Товары японского производителя продают и в России. 

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