Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Японии более 100 человек госпитализировали после приема БАД, есть погибшие

После приема биологически активных добавок (БАД) с содержанием красного дрожжевого риса от фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical в больницах находятся более 100 человек. Пострадавшие жаловались на такие симптомы, как изменение цвета мочи, отеки конечностей и повышенная усталость. Еще двух потребителей не удалось спасти.

БАДы компании Kobayashi Pharmaceutical / © Kobayashi Pharmaceutical

Производитель лекарств сообщил, что один человек умер от заболевания почек после того, как, по-видимому, примерно три года принимал добавки «бени-кодзи» (Beni-koji) для снижения уровня холестерина. О второй смерти заявило Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии.

«Мы всегда ставили здоровье наших клиентов превыше всего и приносим искренние извинения за сложившуюся ситуацию», — заявили представители Kobayashi Pharmaceutical.

Сейчас идет экстренная проверка всей линейки пищевых добавок, которая включает примерно 6000 продуктов. Компания сообщила об отзыве восьми добавок с использованием красного дрожжевого риса.

Товары японского производителя продают и в России.