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Руководители компаний мечтают заменить людей ИИ

Специалисты компании Beautiful.ai опросили более 3000 управляющих о внедрении, использовании и полезности искусственного интеллекта в работе.

Офис без людей / © Techspot

Как оказалось, почти половина (41%) управляющих надеются, что смогут заменить сотрудников-людей инструментами ИИ уже в 2024 году.

Остальные результаты опроса тоже не выглядят позитивно для обычных трудяг: 48% руководителей заявили, что их компании получат финансовую выгоду, если смогут заменить большинство сотрудников ИИ, а 45% респондентов рассматривают искусственный интеллект как возможность уменьшить зарплаты работникам.

Причем сами управляющие убеждены, что им тоже угрожает опасность со стороны ИИ: он не только приведет к снижению зарплаты руководителей, но и, скорее всего, сможет превзойти управленцев-людей в производительности.