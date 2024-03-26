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Известные бренды собрались рекламировать свою продукцию на Луне

Американская компания Astrolab подписала соглашение с креативным агентством Group of Humans, в рамках которого бренды смогут рекламировать свои товары на Луне.

Коллаж с изображением астронавтов на ровере Flex, обклеенном рекламой / © Astrolab / MailOnline

Astrolab в 2026 году планирует отправить на Луну ровер Flex, которые будет перевозить людей и материалы. Именно на этом транспортном средстве собираются разместить рекламу.

Как считает основатель компании Group of Humans Роб Ноубл, многие компании смогут извлечь выгоду из «лунной рекламы». Он напомнил, что эта идея имеет полувековую историю, ведь во время экспедиций программы «Аполлон»часы Omega Speedmaster входили в обязательную экипировку каждого астронавта.