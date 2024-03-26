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Художники и режиссеры высоко оценили генератор видеороликов Sora

Компания OpenAI, которая создала ChatGPT и Dall-E, открыла доступ к своей нейросети Sora представителям творческого сообщества, чтобы узнать, как генератор видеороликов может им помочь.

Один из примеров работы цифрового художника с нейросетью Sora / © Sora

Как сообщила компания OpenAI, многие художники, дизайнеры и режиссеры позитивно оценили работу нейросети, отметив, что она воплощает в жизнь невозможные идеи.

Ниже приведены несколько примеров их взаимодействия с нейросетью Sora, которая может превращать короткие подсказки в фотореалистичные ролики.

© Sora

© Sora

© Sora