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Стартап по добыче полезных ископаемых на астероидах готовит аппараты для встречи с Апофисом

Калифорнийская компания Exploration Labs, которая хочет начать добывать полезные ископаемые на астероидах, запланировала на 2028 год миссию по встрече с астероидом (99942) Апофис, прежде чем он достигнет нашей планеты.

Рендер космического аппарата Exploration Labs, предназначенного для захвата астероидов / © Exploration Labs

Как сообщил портал Spacenews, во время миссии ExLabs стартап намерен вывести на орбиту Апофиса три кубсата. Их цель — проверка систем и программного обеспечения для будущих кампаний по захвату и перемещению околоземных астероидов на стабильные орбиты для добычи на них ресурсов.

Астероид Апофис, который должен приблизиться к Земле в апреле 2029 года, также стал объектом расширенной программы автоматической межпланетной станции OSIRIS-REx, изначально предназначенной для доставки образцов грунта с астероида Бенну. По завершении основной миссии в сентябре 2023 года OSIRIS-REx отправили к Апофису.