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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
15 минут назад
Рейтинг: +778
Посты: 1471

Стартап по добыче полезных ископаемых на астероидах готовит аппараты для встречи с Апофисом

Калифорнийская компания Exploration Labs, которая хочет начать добывать полезные ископаемые на астероидах, запланировала на 2028 год миссию по встрече с астероидом (99942) Апофис, прежде чем он достигнет нашей планеты.

Сообщество
# Exploration Labs
# апофис
# астероиды
# космос
Рендер космического аппарата Exploration Labs, предназначенного для захвата астероидов / © Exploration Labs
Рендер космического аппарата Exploration Labs, предназначенного для захвата астероидов / © Exploration Labs

Как сообщил портал Spacenews, во время миссии ExLabs стартап намерен вывести на орбиту Апофиса три кубсата. Их цель — проверка систем и программного обеспечения для будущих кампаний по захвату и перемещению околоземных астероидов на стабильные орбиты для добычи на них ресурсов.

Астероид Апофис, который должен приблизиться к Земле в апреле 2029 года, также стал объектом расширенной программы автоматической межпланетной станции OSIRIS-REx, изначально предназначенной для доставки образцов грунта с астероида Бенну. По завершении основной миссии в сентябре 2023 года OSIRIS-REx отправили к Апофису.

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Boris Poff
2 часа назад
Zhania, всё куда хуже, чем 10 лет. 10 лет было бы если санкции закончились бы прямо сейчас, Роскосмосу выделили бы в несколько раз больше денег чем сейчас,

Ракету «Ангара-А5» впервые установили на стартовый стол космодрома ВосточныйРакету «Ангара-А5» впервые установили на стартовый стол космодрома Восточный

Yuri Kudryavtsev
3 часа назад
Не будет, разумеется. Все это теория из разряда неосуществимых проектов. Формулы формулами, а в жизни все они только на бумаге красивые. Китайцам

Китай строит 20-этажный ядерный космический двигатель для миссии на МарсКитай строит 20-этажный ядерный космический двигатель для миссии на Марс

Иван Колупаев
3 часа назад
Boris, а ведь я не называл никого конкретно 😉 и отвечал-то другому человеку, но вы себя сразу узнали и не смогли пройти мимо 😁

Ракету «Ангара-А5» впервые установили на стартовый стол космодрома ВосточныйРакету «Ангара-А5» впервые установили на стартовый стол космодрома Восточный

Boris Poff
3 часа назад
ראובן, ждем очередную негативную статью о российской космической политике от Березина (или все-таки переобуется?). От Ивана ничего не ждем, ибо как

Ракету «Ангара-А5» впервые установили на стартовый стол космодрома ВосточныйРакету «Ангара-А5» впервые установили на стартовый стол космодрома Восточный

Иван Колупаев
3 часа назад
Владислав, только дату статьи не смотрели. Три года так-то прошло. Впрочем в более свежих статьях речь идет уже о многоразовых вариантах. К

Ракету «Ангара-А5» впервые установили на стартовый стол космодрома ВосточныйРакету «Ангара-А5» впервые установили на стартовый стол космодрома Восточный

Иван Колупаев
3 часа назад
Gregorio, и евреев 😉 вон тот чудак с ником на иврите даже представляется именем известного раввина. Так как разъяснений "я и есть раввин" не

Ракету «Ангара-А5» впервые установили на стартовый стол космодрома ВосточныйРакету «Ангара-А5» впервые установили на стартовый стол космодрома Восточный

Радослав Бояджиев
4 часа назад
Михайло, так точно, даже, если удалите матовое стекло, и проводите измерения - получите в двойное более большой свет, но нет, надо нагревается там

Ученые переизобрели лампу накаливанияУченые переизобрели лампу накаливания

Иван Колупаев
4 часа назад
ראובן, только в вашей голове. Потому что статья Березина о том что Ангара устарела, а заметка Речкина о том что Ангару установили на стартовый стол.

Ракету «Ангара-А5» впервые установили на стартовый стол космодрома ВосточныйРакету «Ангара-А5» впервые установили на стартовый стол космодрома Восточный

Владислав Светайло
4 часа назад
Мария, я, кстати, тоже не обратил внимания, что тот пост автоматически вставился под этим

Ракету «Ангара-А5» впервые установили на стартовый стол космодрома ВосточныйРакету «Ангара-А5» впервые установили на стартовый стол космодрома Восточный

Радослав Бояджиев
4 часа назад
Игорь, чисто практически - влияние на утомлённости, психофизиологического комфорта, медитативное целенаправленное восприятие, сравнивание с

Ученые переизобрели лампу накаливанияУченые переизобрели лампу накаливания

Радослав Бояджиев
4 часа назад
Игорь, я написал, исследуйте сам. Все великие учёные исследовали сами, или с помощниками, и друзей, и дрались с "наукой"!!! И не ждите истину от "науку",

Ученые переизобрели лампу накаливанияУченые переизобрели лампу накаливания

Gregorio Angelo
4 часа назад
Очень много предателей/хохлов в комментариях

Ракету «Ангара-А5» впервые установили на стартовый стол космодрома ВосточныйРакету «Ангара-А5» впервые установили на стартовый стол космодрома Восточный

Радослав Бояджиев
4 часа назад
Какой юмор.

Архивы программы «Аполлона» показали, что лунотрясения в действительности происходят в три раза чащеАрхивы программы «Аполлона» показали, что лунотрясения в действительности происходят в три раза чаще

1 2
5 часов назад
А есть похожие исследования по влиянию на возраст сдачи крови у доноров, или восстановления после операций?

Роды обратили вспять биологическое старение женщинРоды обратили вспять биологическое старение женщин

Мария Азарова
5 часов назад
Dwight, вообще, этот текст прикреплен к посту выше (в самом конце)

Ракету «Ангара-А5» впервые установили на стартовый стол космодрома ВосточныйРакету «Ангара-А5» впервые установили на стартовый стол космодрома Восточный

Михаил Быстров
5 часов назад
А если точного ответа нет, то ИИ будет бесконечно думать?

Алгоритм научил ИИ «думать», прежде чем давать ответАлгоритм научил ИИ «думать», прежде чем давать ответ

Мария Азарова
6 часов назад
Илья, по итогу да, но в конце сказано, что они пока не выяснили, сохраняются ли эти эффекты впоследствии, так как последний анализ крови брали спустя

Роды обратили вспять биологическое старение женщинРоды обратили вспять биологическое старение женщин

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