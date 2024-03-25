  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
Только что
Рейтинг: +537
Посты: 1399

Прототип сверхзвукового самолета нового поколения XB-1 совершил первый полет

В пустыне Мохаве 22 марта впервые поднялся в воздух сверхзвуковой прототип-демонстратор XB-1 Baby Boom американской компании Boom Supersonic.

Сообщество
# авиация
# технологии
# транспорт
Прототип сверхзвукового самолета нового поколения XB-1 / © Boom Supersonic
Прототип сверхзвукового самолета нового поколения XB-1 / © Boom Supersonic

Аппарат представляет собой демонстратор технологии, которую планируют применить в будущем сверхзвуковом пассажирском реактивном лайнере Overture. Он сможет перевозить до 80 пассажиров со скоростью М=1,7 (число Маха, 2082 километра в час).

Прототип сверхзвукового самолета нового поколения XB-1 / © Boom Supersonic
Прототип сверхзвукового самолета нового поколения XB-1 / © Boom Supersonic

По данным Boom Supersonic, как только аэродинамические характеристики XB-1 подтвердятся, демонстратор будет увеличивать скорость до тех пор, пока на последующих испытаниях она не превысит М=1 (число Маха; 1225 километров в час).

Прототип сверхзвукового самолета нового поколения XB-1 / © Boom Supersonic
Прототип сверхзвукового самолета нового поколения XB-1 / © Boom Supersonic
Прототип сверхзвукового самолета нового поколения XB-1 / © Boom Supersonic
Прототип сверхзвукового самолета нового поколения XB-1 / © Boom Supersonic
Прототип сверхзвукового самолета нового поколения XB-1 / © Boom Supersonic
Прототип сверхзвукового самолета нового поколения XB-1 / © Boom Supersonic
© Boom Supersonic
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
25 Мар
Бесплатно
Мясо: польза или вред?
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Беседа
26 Мар
Бесплатно
Как говорить с подростками о науке интересно?
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
26 Мар
700
Животные, океаны и клочки суши
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
26 Мар
500
Век XVII: Эпоха «Великого мира»
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
26 Мар
500
Как этологи изучают коммуникацию у птиц
Гиперион
Москва
Лекция
27 Мар
Бесплатно
Тучерез — история строительства высотных зданий 19-20 веков
Библиотека имени П.И. Юргенсона
Москва
Лекция
27 Мар
600
Основы расоведения
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
27 Мар
600
Общая теории относительности Эйнштейна (гравитация и искривление пространства-времени)
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
28 Мар
Бесплатно
По следам геологов на полуострове Таймыр
Дарвиновский музей
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 10:29
Полина

У собак обнаружили словарный запас

Собаки способны соотносить слово с предметом, который оно называет. Открытие, указывающие на схожесть этих животных с людьми, сделали ученые из Венгрии.

Биология
# понимание языка
# словарный запас
# собаки
# язык животных
Вчера, 10:28
Михаил Орлов

Архивы программы «Аполлона» показали, что лунотрясения в действительности происходят в три раза чаще

Астронавты, прибывшие на Луну в рамках программы «Аполлон», установили на ее поверхности первые внеземные сейсмографы и оценили частоту и силу лунотрясений. Теперь, спустя полвека после сбора данных о сейсмической активности Луны, ученые вновь подвергли их анализу, смогли удалить из них помехи и резко изменили оценки сейсмической активности на Луне. Оказалось, что приборы тогда зафиксировали не 13 тысяч лунотрясений, как считали ранее, а почти в три раза больше. Среди них неожиданно много слабых толчков, которые сосредоточены в северном полушарии Луны.

Астрономия
# Луна
# лунотрясения
# планетология
# сейсмология
# Солнечна система
8 часов назад
Полина

Смерть в младенчестве связали со сном на кровати родителей

Почти в 60% случаев, когда дети внезапно умирали в младенческом возрасте, они спали на одной кровати с родителями. Об этом говорят результаты исследования, которое провели в США.

Медицина
# #сон
# безопасный сон
# взрослые и дети
# младенческая смерть
21 марта
Дарья Губина

Найден лучший кандидат в обитаемые водные миры

По спектральным данным от «Джеймса Уэбба» и результатам компьютерного моделирования атмосферы астрономы показали, что экзопланета LHS 1140 b — мир-океан. Причем по характеристикам это лучший на сегодня потенциально обитаемый мир, подходящий для пристального изучения.

Астрономия
# водный мир
# Джеймс Уэбб
# обитаемые планеты
# планета
# планета-океан
Вчера, 10:29
Полина

У собак обнаружили словарный запас

Собаки способны соотносить слово с предметом, который оно называет. Открытие, указывающие на схожесть этих животных с людьми, сделали ученые из Венгрии.

Биология
# понимание языка
# словарный запас
# собаки
# язык животных
21 марта
Руслан Руслан

Почему миллиардеры по всему миру строят бункеры и покупают острова?

В декабре 2023 года WIRED сообщил, что миллиардер Марк Цукерберг, один из главных архитекторов современного мира, в котором доминируют социальные сети, скупает обширные участки земли на гавайском острове Кауаи. Там Цукерберг и его жена Присцилла Чан строят гигантский комплекс, известный как ранчо Коолау. Строительство, по оценкам, обойдется более чем в 400 миллионов австралийских долларов. Поместье площадью более 5,5 миллиона квадратных метров обнесено двухметровой стеной и патрулируется многочисленными охранниками, разъезжающими на квадроциклах по окрестным пляжам. Во владениях Цукерберга трудятся несколько сотен местных гавайцев. Они дали обязательство не разглашать, сколько их именно и чем конкретно они занимаются. В подзаголовке WIRED подчеркивается, что на ранчо Цукерберга в Коолау планируется строительство «огромного подземного бункера». Кажется, именно эта деталь вызывает особый интерес и у репортеров, и у сторонников теории заговора.

С точки зрения науки
# бункеры
# Марк Цукерберг
# миллиардеры
Выбор редакции
11 марта
Игорь Байдов

В США провели первый испытательный полет гиперзвукового «Когтя» с двигателем

Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.

Космонавтика
# Talon-A
# авиация
# гиперзвуковой полет
# планер
# самолеты
18 марта
Игорь Байдов

Американцы построят самый большой самолет в мире

Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.

Оружие и техника
# «Мрия»
# WindRunner
# ветрогенераторы
# возобновляемая энергия
# возобновляемые источники энергии
# самолеты
# энергия ветра
13 марта
Алиса Гаджиева

Охотники-собиратели заплатили за земледелие вспышками чумы и гонореи

Древние переселенцы из Анатолии не только устроили геноцид в Скандинавии, но и одарили выживших новыми болезнями.

Антропология
# анализ ДНК
# археология
# земледельцы
# инфекционные заболевания
# неолит
# охотники-собиратели
# патогены
# Скандинавия
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Политические убеждения заставили людей по-разному трактовать историю

    13 минут назад

  2. Половина случаев ветрянки оказалась не ветрянкой

    17 минут назад

  3. В университете «Дубна» проложили путь к созданию сверхпроводников

    2 часа назад

  4. В МГППУ узнали, как проверить, насколько вы хороший родитель

    3 часа назад
Выбор редакции

«Каждый мост индивидуален. И хорошие специалисты стараются это подчеркнуть». Разговор с Тимуром Берхамовым

21 марта

Последние комментарии

Иван Колупаев
18 минут назад
ulogin, если "полет" заменить на "испытание" все сразу становится на свои места. Да это по-прежнему испытательные запуски, которые и предназначены для

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Сергей Видинеев
40 минут назад
Хочет сьеб@,а детишки в разных странах умирают от голода

Илон Маск озвучил планы о будущем StarshipИлон Маск озвучил планы о будущем Starship

Татьяна Кальницкая
47 минут назад
Aleksei, дети есть? Хоть раз спали с ними? Если не под веществами и не в усмерть пьян, родитель не "привалится", как бы не уснул. Ну ок, это мой опыт. Но

Смерть в младенчестве связали со сном на кровати родителейСмерть в младенчестве связали со сном на кровати родителей

Casus Telа
1 час назад
Волк какой то не пролетаристый, на офисного "трудягу" похож. А должен был на Афоню быть похожим хотя бы, а лучше на Боярского из "Мамы".

Нейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии PixarНейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии Pixar

Casus Telа
1 час назад
Bal, кто мешает обратно, в родные говна?

Нейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии PixarНейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии Pixar

Casus Telа
1 час назад
Сергей, уморил... получается говно тоже самое реалистичное в России?

Нейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии PixarНейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии Pixar

Aleksei Savva
1 час назад
Мария, даже трезвый человек (мать или отец) может просто положить руку или привалиться на младенца. Там много не надо. И всё....

Смерть в младенчестве связали со сном на кровати родителейСмерть в младенчестве связали со сном на кровати родителей

Casus Telа
1 час назад
Krlmn, может просто потому что ничего другого и близко не было?

Нейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии PixarНейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии Pixar

Casus Telа
1 час назад
Аццудист, прямо так улуТшили, может улуЧшили? проклятые пендосы не дают русскому человеку владеть родным языком.

Нейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии PixarНейросеть показала мультфильм «Ну, погоди» от студии Pixar

Мария Морозова
3 часа назад
Daria, да, вы правы.

Смерть в младенчестве связали со сном на кровати родителейСмерть в младенчестве связали со сном на кровати родителей

Daria Vieru
4 часа назад
Мария, думаю, сильную усталость или депрессию тоже можно включить

Смерть в младенчестве связали со сном на кровати родителейСмерть в младенчестве связали со сном на кровати родителей

Александр Бурков
5 часов назад
Panpsychorealism, на луне не может быть жизни поскольку там очень много пыли если бы там была бы движуха все бы заметили уже давно за луной постоянно

10 самых странных спутников Солнечной системы10 самых странных спутников Солнечной системы

Александр Бурков
5 часов назад
Сделайте топ про самые загадочные планеты такие как уран

10 самых странных спутников Солнечной системы10 самых странных спутников Солнечной системы

Александр Бурков
5 часов назад
И я сейчас не то чтобы как- то говорю что топ плахой но можно еще было добавить спутник сатурна рея с её гипотычески существующими кольцами

10 самых странных спутников Солнечной системы10 самых странных спутников Солнечной системы

Александр Бурков
6 часов назад
Вообще под поверхностью титана есть океан у ганимеда,европы также он есть

10 самых странных спутников Солнечной системы10 самых странных спутников Солнечной системы

Александр Березин
6 часов назад
ulogin_facebook_10212809050330562, вы хотя бы в курсе, что в этом полете спасение "спасение" любого из компонентов сверхтяжа и не планировалось, как и доставка ПН на

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Александр Березин
6 часов назад
Alexander, ответ на что? Считаю ли я Николая II адекватным правителем? Это достаточно сложно сказать. Если его правление оценивать по экономическим,

Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в РоссииСто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

Александр Березин
6 часов назад
Alexander, электрозапалы имеют набортный источник питания. После отвода мачты питания снаружи на ракету не подается.

Двигатели ракеты «Союз» с людьми на борту не включились впервые в историиДвигатели ракеты «Союз» с людьми на борту не включились впервые в истории

Александр Березин
6 часов назад
Alexander, "Саша, откуда дровишки про нештатный отход кабель-мачты?" Доверился "источнику" Веденеевой:

Двигатели ракеты «Союз» с людьми на борту не включились впервые в историиДвигатели ракеты «Союз» с людьми на борту не включились впервые в истории

Мария Морозова
6 часов назад
Молодцы, провели исследование среди тех, кто спит с ребенком, потому что у них денег нет на покупку кроватки и они наркоманы или алкоголики. Так что

Смерть в младенчестве связали со сном на кровати родителейСмерть в младенчестве связали со сном на кровати родителей

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно