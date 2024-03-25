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Прототип сверхзвукового самолета нового поколения XB-1 совершил первый полет

Прототип сверхзвукового самолета нового поколения XB-1 / © Boom Supersonic

Аппарат представляет собой демонстратор технологии, которую планируют применить в будущем сверхзвуковом пассажирском реактивном лайнере Overture. Он сможет перевозить до 80 пассажиров со скоростью М=1,7 (число Маха, 2082 километра в час).

Прототип сверхзвукового самолета нового поколения XB-1 / © Boom Supersonic

По данным Boom Supersonic, как только аэродинамические характеристики XB-1 подтвердятся, демонстратор будет увеличивать скорость до тех пор, пока на последующих испытаниях она не превысит М=1 (число Маха; 1225 километров в час).

Прототип сверхзвукового самолета нового поколения XB-1 / © Boom Supersonic

Прототип сверхзвукового самолета нового поколения XB-1 / © Boom Supersonic

Прототип сверхзвукового самолета нового поколения XB-1 / © Boom Supersonic

© Boom Supersonic