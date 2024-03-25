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Проект космической станции Orbital Reef прошел ряд ключевых тестов NASA

Эксплуатация МКС может завершиться уже в конце нынешнего десятилетия, поэтому NASA вкладывает значительные средства в разработку потенциальной замены этой станции. Одним из перспективных кандидатов на роль нового космического форпоста стал проект компаний Blue Origin и Sierra Space — Orbital Reef.

Концепт станции Orbital Reef / © Blue Origin

Недавно NASA сообщило, что Orbital Reef успешно прошел четыре ключевых этапа разработки наиболее важных технологий. Среди них — успешное испытание регенеративной системы, которая обеспечит астронавтов и космических туристов чистым воздухом и водой, необходимыми для дыхания и питья на станции.

Из-за коммерческого характера новой станции NASA будет арендовать жилые модули и лабораторные помещения для своих астронавтов. Притом что для разработки коммерческих космических станций Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США уже выделило Blue Origin и Sierra Space 172 миллиона долларов.