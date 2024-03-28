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Десять забавных, ранее не опубликованных фото премии Comedy Wildlife Photography Awards

С 2015 года жюри премии Comedy Wildlife Photography Awards определяет самые смешные фотографии животных в их естественной среде обитания. Чтобы дать старту конкурсу 2024 года, его организаторы поделись ранее не опубликованными снимками прошлых лет.