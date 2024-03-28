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Десять забавных, ранее не опубликованных фото премии Comedy Wildlife Photography Awards
С 2015 года жюри премии Comedy Wildlife Photography Awards определяет самые смешные фотографии животных в их естественной среде обитания. Чтобы дать старту конкурсу 2024 года, его организаторы поделись ранее не опубликованными снимками прошлых лет.
Исследователи из Южной Кореи на примере супружеских пар проверили, как длина и состояние волос женщин отражаются на влечении к ним мужчин и частоте половых контактов.
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По спектральным данным от «Джеймса Уэбба» и результатам компьютерного моделирования атмосферы астрономы показали, что экзопланета LHS 1140 b — мир-океан. Причем по характеристикам это лучший на сегодня потенциально обитаемый мир, подходящий для пристального изучения.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
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